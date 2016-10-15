La scuola primaria ‘Telesio’ festeggia la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

“Il giusto comportamento alimentare inizia nell’ infanzia e prosegue per tutta la vita”. Facendo tesoro di questa massima e avendo a cuore la salute degli alunni la scuola primaria “Telesio” ha celebrato la Giornata Mondiale dell’Alimentazione.

Una giornata nata per ricordare la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, con l’obiettivo di sensibilizzare sui problemi legati alla fame, alla povertà e alla sicurezza alimentare.

L’iniziativa nell’Istituto Comprensivo

L’iniziativa, inserita nell’offerta formativa dell’ omonimo Istituto Comprensivo, diretto dalla dirigente Marisa Maisano, ha avuto lo scopo di richiamare l’attenzione sulla sicurezza alimentare e di promuovere tra i banchi di scuola una corretta alimentazione, al fine di offrire agli alunni e alle famiglie le informazioni necessarie per effettuare scelte alimentari consapevoli, oggi più che mai necessarie per invertire il preoccupante fenomeno dell’obesità in costante aumento tra i bambini.

Per stimolarli pienamente su questa tematica, per tutta la settimana gli alunni sotto la guida delle docenti sono stati impegnati in molteplici attività (schede gioco, video, discussioni guidate)permettendo loro così di andare oltre la mera trattazione degli aspetti nutrizionali e di riflettere anche sulle possibili soluzioni per evitare gli sprechi alimentari, il consumismo.

Il tema del clima e i prodotti a km 0

Poiché il tema del 2016 è “il clima sta cambiando. Il cibo e l’agricoltura anche” l’attenzione è stata focalizzata anche sui cambiamenti climatici e sulla necessità di un’alimentazione costituita prevalentemente da prodotti a km 0. Infine gli alunni entusiasti di questo percorso hanno allestito all’interno della scuola il loro spazio sull’“Alimentazione Consapevole,” avvalendosi di una ricca cartellonistica che compendia le intense giornate di lavoro su un tema così avvincente e delicato al contempo .