La secchiata d’acqua benefica resa famosa da Mark Zuckerbreg conquista i vip

di Alessandro Sica – E’ ormai virale . Con il supertest di Mark Zuckerberg, l’Ice Bucket Challenge ha colpito nel segno, contagiando non solo Hollywood . La secchiata d’acqua ghiacciata fa il giro del mondo e per una buona causa: raccogliere fondi necessari ad irrobustire la ricerca per la sclerosi laterale amiotrofica. Ogni secchiata d’acqua è più spiritosa e divertente dell’altra anche perché al termine di ciascuna clip il protagonista sfida altre persone, nominandole.

La persona sfidata ha un massimo di 24 ore per raccogliere il “challange” e rinfrescarsi da capo a piedi. Se Zuckerberg, sollecitato dal governatore del New Jersey, Chris Christie, ha sfidato il fondatore di Microsoft Bill Gates, tirando in ballo anche l’amministratore delegato di Netflix e il direttore operativo di Facebook. Il pazzo mondo di Hollywood ha liberato tutta l’energia estiva generando una catena di secchiate. Nelle ultime ore hanno infiammato la rete le secchiate d’acqua “sottozero” di Chris Pratt, attore di Guardians of the Galaxy, il cantante/attore Justin Timberlake che raduna un esercito di felici “vittime” dell’Ice Bucket , ancora il cantante pop e produttore televisivo Lance Bass ‘secchiato’ sull’altalena e lo storico presentatore Mario Lopez . E la mania contagia anche il mondo dello sport… ecco a voi Cristiano Ronaldo..