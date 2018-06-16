Il gruppo Pulcini della Scuola calcio Segato rappresenta la Calabria nella festa finale al centro tecnico federale. Ecco chi è partito

Inizia a Coverciano, l’avventura del gruppo Pulcini della Scuola calcio Segato.

Nel tempio del calcio Italiano i piccoli atleti rappresenteranno la Calabria nella festa finale.

Indisponibili Maicol Indelicato, Angelo Luverà e Francesco Morabito, impegnati nelle finali nazionali Under 10 a Cesenatico, sono partiti Antonio Galletta, Massimo Scordo, Marco Misefari, Ruben Zagari, Loris Zagari, Francoise Sgro’, Antonino Putortì, Giovanni Panuccio, Alessandro Rovere, Bruno Maisano, Daniele Serico, Andrea Alvaro, Andrea Movilia, Andrea Finocchiaro, Francesco Migale, Luca Verduci, con i tecnici Demetrio Cassalia e Rosario Zagari.

Per i piccoli atleti sarà una esperienza indimenticabile.