Il laser a diodo MeDioStar NeXT PRO per l'epilazione progressiva è disponibile da Bel Ben Estetica a Reggio Calabria: come funziona e quante sedute servono

L’esigenza di mostrare una pelle liscia e perfetta diventa un must sia per le donne che per gli uomini. Oggi la soluzione più efficace contro i peli superflui è, senza dubbio, il laser.

Esthelogue, offre la miglior tecnologia esistente sul mercato: l’innovativo laser a diodo, made in Germany, per l’epilazione progressiva dei peli superflui. Francesca Pellicanò, titolare del centro estetico Bel Ben Estetica a Reggio Calabria, vuole garantire alla propria clientela soluzioni estetiche all’avanguardia, ed è proprio per questo motivo che ha scelto il laser MeDioStar NeXT PRO.

I vantaggi del laser rispetto ad altre tecniche

I vantaggi del laser rispetto ad altre tecniche di epilazione sono presto elencabili: una miglior efficacia, una maggior rapidità nei trattamenti e un’affidabilità totale. Questo si traduce in pratica in risultati superiori e più duraturi, in trattamenti rapidi e sicuri su ogni tipo di pelo e su ogni fototipo ma soprattutto su tutte le zone del corpo: viso, inguine, ascelle, braccia, petto, gambe e così via.

Il laser MeDioStar NeXT PRO, grazie alla modalità PROFESSIONAL integrata, garantisce trattamenti professionali, sicuri e personalizzati, con numerosi vantaggi applicativi. MeDioStar NeXT PRO è vincente infatti su tutti i tipi di pelle (anche sulle pelli scure ed abbronzate), senza effetti collaterali, e su ogni colore e tipo di pelo (anche i peli più chiari e sottili). Agisce in profondità, fino alla radice del pelo, impedendone la ricrescita nel tempo.

Quante sedute servono

Pochi minuti di trattamento sono sufficienti per una seduta confortevole, occorre lavorare la zona in più sedute, solitamente si va dalle 6 alle 8 sedute (da considerare sempre il soggetto che viene trattato, il fototipo e il tipo di pelo) ma già dopo la prima seduta si nota una visibile differenza. La densità pilifera della zona trattata nonché lo spessore del fusto sono sensibilmente ridotti.

Il numero di sedute totali varia a seconda del soggetto, il quale potrà avere un check-up personalizzato e un’offerta assolutamente accessibile al proprio portafoglio.

Consigli per preparare la pelle dopo l’estate

Consigli utili: dopo l’estate la pelle ti sembra disidratata ed ha perso texture ed elasticità? Utilizza prodotti in grado di rigenerare, proteggere e riparare i tessuti. Epiltune è la linea cosmetica studiata e testata per incrementare l’efficacia dei trattamenti con MeDioStar NeXT e rendere i risultati ancora più visibili. Ricorda sempre di preparare la pelle almeno 10/15 giorni prima del trattamento seguendo i consigli delle beauty specialist dell’istituto estetico Bel Ben Estetica.

Vedi, prova, credi.

MedioStar Next PRO è disponibile presso il centro estetico

Bel Ben Estetica di Francesca Pellicanò

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