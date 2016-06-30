La stilista calabrese Elena Vera Stella alla Torino Fashion Week

La stilista Elena Vera Stella sarà tra i protagonisti della Torino Fashion Week, l’evento di moda che fino al prossimo 3 luglio radunerà nel capoluogo piemontese oltre sessanta stilisti per una settimana di sfilate e di eventi che hanno già registrato il tutto esaurito.

Dare visibilità ai protagonisti di una moda indipendente e d’avanguardia, non soggetta alle logiche del mercato globale.

Il concept della kermesse torinese

Nomi spesso conosciuti tra gli addetti ai lavori, con una clientela di nicchia che all’omologazione preferisce il “su misura”. È questo il concept della kermesse torinese che si adatta perfettamente alla filosofia della stilista lametina, che nelle sue creazioni da sempre mette in risalto l’artigianalità, il lavoro fatto a mano, in un mix perfetto tra tradizione e innovazione, tra l’artigianalità e le tecniche moderne.

Nell’ambito della Torino Fashion Week, Elena Vera Stella sarà presente accanto a stilisti del panorama nazionale e internazionale, insieme ad altre creazioni, con la nuova collezione estiva di abiti di alta moda e da sera, realizzati con le tecniche artigianali consolidate della produzione della stilista lametina, arricchite da applicazioni di ricami fatti a mano.

Gli incontri Points of view sulla moda in Calabria

Nel corso della settimana, la Stella sarà protagonista anche degli appuntamenti collaterali all’evento del ciclo “Points of view”, per parlare di come sia possibile fare impresa nel settore della moda in Calabria unendo il legame con il territorio alla proiezione internazionale del brand Elena Vera Stella, la tradizione e la modernità.

“È certamente una grande soddisfazione essere presente alla Torino Fashion Week, un evento di moda che rappresenta una vetrina eccezionale per tutti gli operatori del settore e gli stilisti che hanno puntato sull’artigianalità, le creazioni “su misura”, unendole alla sperimentazione e all’innovazione.

Sono questi gli elementi che in fondo contraddistinguono il Made in Italy nel mondo e che ho sempre valorizzato nelle mie creazioni, per dare l’opportunità ad ogni donna che indossa i miei abiti di esprimere se stessa, con la propria identità e individualità. La mia presenza a Torino, sia come stilista che come imprenditrice calabrese, mi auguro sia un’occasione che per valorizzare e far conoscere a una platea internazionale le peculiarità dell’artigianato calabrese e raccontare attraverso la moda il nostro territorio e la sua identità culturale“, dichiara la stilista Elena Vera Stella.