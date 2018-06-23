La stilista reggina Annamaria Manduci tra le eccellenze de ‘La Calabria che lavora’
Alla stilista reggina Annamaria Manduci il premio speciale Eccellenza Moda Calabrese della XVII edizione de La Calabria che lavora, serata con Valeria Marini a Palmi
23 Giugno 2018 - 17:58 | di Eva Curatola
Conferito alla brillante stilista reggina Annamaria Manduci, il premio speciale Eccellenza Moda Calabrese della XVII Edizione “La Calabria che lavora”. Il prestigioso riconoscimento le è stato assegnato per la sua capacità tecnica, l’estro creativo e il rigore nella formazione di capi sartoriali su misura. Per Annamaria Manduci che ricopre anche l’incarico di direttrice della sede reggina dell’Istituto di Moda Burgo, si tratta di un ulteriore riconoscimento che va ad aggiungersi ad altri prestigiosi premi ricevuti nel corso della sua carriera.
Il premio “La Calabria che lavora” mira a valorizzare le eccellenze che lavorano quotidianamente, ciascuno nel proprio settore di competenza, per dar lustro alla nostra regione in Italia e nel Mondo. L’ evento si è svolto nei giorni scorsi a Palmi, nella suggestiva location di Caposperone Resort, presentato dal promoter vibonese Franco Buccinà, e organizzato da Anna Patania e Giulio Buccinà. Madrina della serata è stata la showgirl Valeria Marini. Oltre a lei erano presenti anche Floriana Secondi, vincitrice del Grande fratello 3 e Filippo Contri e Lucia Orlando, concorrenti dell’ultima edizione. I premi sono stati realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, a sua volta premiato in una precedente edizione.
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