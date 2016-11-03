La stilista Tommasina Conforto vince il concorso ‘Fashion & Chocolate 2016’

Un abito spettacolare che unisce il gusto deciso del cioccolato allo stile di una donna sicura di sé e audace. Un mix perfetto che ha portato la stilista Tommasina Conforto di soli 24 anni alla vittoria del partecipatissimo contest moda Fashion&Chocolate 2016. L’evento, curato nei minimi dettagli dallo stilista Giuseppe Cupelli, è stato inserito in una cornice ben più ampia, organizzata da Roberto Zengaro, come la selezione di Miss Cioccolato 2016, titolo vinto da Debora Russo e di Miss Social Cioccolato, Micaela Brogno. Il tutto si è svolto durante la “Festa del cioccolato” che ha colorato il cuore di Cosenza nelle giornate del 28/29/30 ottobre.

L’abito che omaggia i prodotti del territorio

L’abito di Conforto, allieva dell’Accademia New Style, noto ente di formazione che ha già lanciato giovani talenti nel mondo del fashion e dell’imprenditorialità, ha rappresentato un vero e proprio omaggio ad alcuni prodotti di eccellenza del nostro territorio. Un abito tutto da gustare per forme e volumi: la gonna ha rappresentato il tartufo ancora mezzo protetto dalla stagnola che in genere lo avvolge, ma già fragrante e profumato. Il busto è stato caratterizzato da una tavoletta di cioccolato realizzata con una particolarissima lavorazione interamente fatta a mano. Altra caratteristica la semi-manica a rappresentare il cioccolato al latte, bianco e fondente.

«Mi sono ispirata a Gualtiero Marchesi» racconta la giovane stilista che ha voluto con quest’abito dare lustro alla nostra amata terra.

Il cappello e i successi di Tommasina Conforto

A completare l’outfit, per un total look perfetto, un cappello rappresentante un’alzata con pirottini di cioccolato bianco al peperoncino. Tommasina Conforto si è più volte distinta in varie manifestazioni, valente allieva dell’Accademia New Style, dopo aver vinto lo Smac di Salerno, il contest Effetto Moda Sicilia, la partecipazione alla Fashion Week di Reggio Calabria, essere finalista al contest Ferrari ed essere stata selezionata per partecipare al Bottone d’oro, con la Festa del cioccolato, ha avuto la consacrazione più dolce.

«Mi sono anche molto divertita ad immaginare un abito che potesse essere rappresentativo di una vera e propria festa in onore del cioccolato – racconta ancora la stilista – infatti ho voluto creare un’esplosione di sfumature, colori e particolari che mi hanno permesso di uscirne vittoriosa».

La soddisfazione della direttrice di New Style

Grande soddisfazione per la direttrice della New Style che è sempre pronta a sostenere gli allievi nelle tante attività e progetti che l’Accademia propone: «è sempre un grande onore vedere che i nostri allievi vengono selezionati per competizioni di pregio – dice Franca Trozzo – e, di conseguenza, è una grande soddisfazione vivere con loro l’emozione di queste belle vittorie».