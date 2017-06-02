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La Stingers approda alla finale del campionato CSI Free di Basket

I ragazzi di coach Minniti si ripetono: la Stingers va in finale nel CSI Free di basket e domenica 4 giugno sfida Si può Fare al PalaCSI di Gallina

02 Giugno 2017 - 16:56 | di Eva Curatola

La Stingers, finalista del campionato CSI Free di basket

La Stingers è in finale nel campionato di CSI Free di Basket. I ragazzi di coach Minniti per il secondo anno consecutivo si ripetono vincendo la gara due di semifinale contro la Mediterranea, squadra quadrata e ben organizzata. Ora dovranno affrontare come lo scorso anno la “Si può Fare” approdata in finale dopo la vittoria contro la Gallinese e vincitrice dell’ultima edizione del campionato. Domenica 4 giugno alle 18.30 le due squadre giocheranno al PalaCSI di Gallina. Sarà una partita molto difficile e avvincente, ma i ragazzi del Stingers sono ben determinati a dimostrare l’ottimo trend mantenuto dall’inizio di campionato e vincere il big match che vale l’intera stagione. Altissimo il valore delle due squadre in campo per una partita che si preannuncia spettacolare con l’obiettivo di regalare grandi emozioni a tifosi e appassionati.

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