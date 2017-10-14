Lo splendido salone dei lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, ha fatto da cornice al Gran Galà di premiazione delle squadre e degli atleti partecipanti ai campionati Open CSI 2016-2017. Una serata di grande festa grazie al coinvolgimento di tantissime squadre di varie discipline sportive e momento di condivisione fra atleti, dirigenti e tecnici, che si dedicano con passione e dedizione allo sviluppo e alla promozione dello sport reggino.

Tra i premiati, per il bel risultato ottenuto la scorsa stagione nel campionato CSI di basket, anche la Stingers, squadra nata dalla passione per la pallacanestro di un gruppo di amici con il desiderio di creare un importante realtà per grandi e piccini.

Per loro una bella gratificazione in un contesto di grande prestigio. Accomunati dall’amore verso il basket, i ragazzi della Stingers lavorano instancabilmente con l’obiettivo di far crescere la propria squadra senza però rinunciare di mettere in campo valori fondamentali alla base dello sport quali il fair play, l’amicizia e il rispetto verso i propri compagni e gli avversari. Dunque, una squadra sportivamente concreta, modello di compattezza ed entusiasmo, in grande crescita nel panorama sportivo reggino.