La storica boutique ‘Periferia’ di Pellaro brinda ai primi 25 anni di successi

Lui, giovane rappresentante di abbigliamento. Lei, poco più che adolescente, con un sicuro lavoro alle spalle. Insieme decidono di rischiare tutto con l’apertura di un piccolo negozio di abbigliamento nella ‘periferia’ di Reggio Calabria. Sono gli inizi degli anni ’90 quando Raffaele Scaldaferri e Rosanna Polimeni cominciano una nuova avventura ed una avvincente sfida.Entrambi hanno un sogno nel cassetto: avviare una propria attività di abbigliamento.L’entusiasmo di Raffaele e Rosanna, la qualità dei capi, la professionalità e la competenza dell’intero staff portano negli anni la boutique ‘Periferia’ ad essere apprezzata in tutta la provincia di Reggio Calabria tanto da intraprendere, qualche anno fa, l’ennesima sfida, quella di cambiare location investendo in un ambiente più moderno, spazioso, accogliente e dalla maggiore visibilità.Oggi lo store ‘Periferia’ compie venticinque anni di attività. Un quarto di secolo di moda e tendenze trascorso al servizio dei clienti che nel tempo hanno trovato nella boutique ‘Periferia’ l’ambiente ideale dove poter scegliere il proprio stile.Lo storico marchio ‘Periferia’ di Pellaro brinda ai suoi primi 25 anni di successi.Nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile, all’interno dei nuovi locali di ‘Periferia’, la storica boutique ha festeggiato insieme agli amici più cari (oltre 400 persone), un quarto di secolo regalando alla propria clientela un aperitivo al ritmo di musica con il dj-set di Antonio Venanzi.‘Periferia’ rappresenta oggi una realtà solida e fiera del proprio lavoro capace di trovare soluzioni più adeguate alle esigenze del pubblico ed in grado di mantenere immutata l’attenzione ai dettagli e alla qualità dei brand.CLICCA QUI PER LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO.Periferia StoreVia Nazionale, 371 Pellaro – Reggio Calabria (RC)Fax: 0965.359649Web: https://www.facebook.com/pages/Periferia-Store/172485022917008Email: info@periferia-store.it on line