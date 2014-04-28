La Tavola di Gourmondo: la piattaforma per mangiare bene a prezzi scontati!

di Laura Maria Tavella – È appena nata “La Tavola di Gourmondo”, la piattaforma che consente ai foodies under 35 di cenare con sconti nei ristoranti più famosi. Stop alla paura di un conto salatissimo, nei ristoranti al Top! Da oggi le specialità dei grandi chef si possono assaggiare con uno sconto speciale: basta iscriversi a La tavola di Gourmondo, una community che riserva ai foodies prezzi accessibili anche nei ristoranti più blasonati. Ideato da Sandro Romano, giornalista enogastronomico e console dell’Accademia Italiana della Gastronomia Storica con i colleghi Giovanni Mastropasqua (direttore della guida enogastronomica Oraviaggiando) e Elsa Mazzolini (direttrice de La Madia Travelfood), “La Tavola di Gourmondo” ha lo scopo di unire palati raffinati, ristoranti d’alto livello e portafogli…light!

Unica regola: lo sconto è riservato agli under 35 (anche se è ammesso un accompagnatore più in su con l’età!). I prezzi di pranzi e cene partono dai 30 euro per arrivare a un massimo di 60.Cosa aspettate? Iscrivetevi! http://www.latavoladigourmondo.it/