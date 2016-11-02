La terza tappa de ‘La Stanza di Seta Tour’ di Nigra, sarà a Palermo

Dopo il grande successo riscontrato durante “La Madrugada Tour”, che ha visto la formazione reggina portare la propria musica in oltre 30 città italiane, per poi terminare la prima fase di concerti live, in Spagna, a Santiago de Compostela lo scorso 11 settembre, “La Stanza di Seta Tour” di Nigra raggiunge Palermo, per la terza tappa del nuovo tour in data 03 novembre 2016 h.22.00, presso lo “Studio 22 Music Live”, dopo il grande successo riscontrato al “Piccolo Teatro del Mercato” di Ragusa ed al “Mia Mamma Mia” di Reggio Calabria. In tale occasione verrà presentato al pubblico l’album “La stanza di Seta”, composto da nove tracce di musica inedita italiana, scritte e musicate da Luciano Amodeo (in arte Nigra), ed arrangiate da egli stesso con la collaborazione di Pasquale Caracciolo alle chitarre, Roberto Aricò al basso, Christian Gangeri alla batteria e percussioni, privilegiati dalla produzione artistica del maestro Daniele Grasso. Oltre alle tracce “rock oriented” di musica inedita, Nigra e la band hanno deciso di regalare una bonus track al pubblico, rivisitando un capolavoro del maestro Battiato intitolato “E ti vengo a cercare”. Lo spettacolo che verrà presentato al pubblico, ha già riscosso il folto gradimento del pubblico di ragusa e Reggio Calabria, lasciandosi travolgere dalle sonorità innovative proposte e dal repertorio ricco di sorprese, lasciando spazio alla rivisitazione di brani di alcune band della scena rock/alternative italiana. Il calendario dei concerti di Nigra è in continuo aggiornamento sul proprio sito web .