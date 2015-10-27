La Torta Mamertina presentata all’Expo, è grande successo

Il dolce ideato dal pasticcere Carmelo Caratozzolo con olio d'oliva e agrumi conquista l'Expo di Milano tra dimostrazione dal vivo e degustazione per migliaia di persone

Giovedì 22 ottobre alle ore 17 all’Expo di Milano é stata presentata la, ormai famosa, “Torta Mamertina”, ideata e creata dal giovane pasticcere oppidese Carmelo Caratozzolo.

L’evento è stato organizzato dalla CONPAIT (Confederazione Pasticceri Italiani) in collaborazione con l’APAR (Associazione Pasticceri Artigiani).

La dimostrazione dal vivo davanti alla platea

La numerosissima platea ha assistito in presa diretta alla creazione della “Torta Mamertina”, ha avuto l’onore di vedere all’opera il maestro pasticcere oppidese e ha potuto interagire con lui. È stato dunque possibile apprendere il processo creativo necessario per la realizzazione del particolare dolce. La particolarità della creazione di Carmelo Caratozzolo sta nell’unione di ingredienti consuetudinari nella tradizione pasticciera italiana, insieme a prodotti tipici del luogo in cui la “Mamertina” ha preso vita, ossia l’olio d’oliva e gli agrumi, prodotti d’eccellenza caratterizzanti, per l’appunto, il territorio di Oppido Mamertina.

Migliaia di persone hanno avuto il piacere di partecipare alla degustazione della celeberrima “Torta Mamertina”, che al termine della lavorazione, é stata offerta a coloro i quali hanno voluto assaggiarla, per rendersi conto di come questo “atipico” connubio di ingredienti, messi insieme dalle saccenti mani del suo ideatore, dia vita ad un inaspettato dolce dal gusto delicato.

Al termine della degustazione Carmelo Caratozzolo, insieme ad Angelo Musolino, Vice Presidente della CONPAIT, ha illustrato e spiegato ai presenti il processo creativo che ha portato all’ideazione della “Mamertina”.

“Oppido é terra fertile per le eccellenze. Carmelo è l’esempio di come la nostra cittadina possa stimolare l’arte, che sia essa pasticciera, o di qualsiasi altro tipo. Attraverso il duro lavoro e la costanza é riuscito a portare il buon nome di Oppido sui palcoscenici nazionali, ed ora anche internazionali. ” – ha detto Domenico Giannetta, Sindaco di Oppido Mamertina, in merito al successo della “Torta Mamertina” all’Expo – “Dopo il nostro ITIS, che ha rappresentato la Calabria nell’Esposizione Universale, un’altra eccellenza oppidese é approdata, con grandissimo successo, ad Expo. Questo non può che rendere me, la mia amministrazione e tutti i cittadini fieri dei nostri portabandiera, in quella che é, sicuramente, l’esposizione più importante al Mondo.”

La Torta Mamertina nel menù reggino dell’Expo

La “Torta Mamertina” inoltre è stata inserita nel menù reggino, nel quale è presente tutta l’elite culinaria della provincia di Reggio Calabria, e che sarà possibile trovare ad Expo in questi ultimi giorni della manifestazione meneghina, che terminerà il prossimo 31 ottobre.