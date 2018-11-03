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La trasmissione di Rai2 ‘Mezzogiorno in famiglia’ sbarca nella provincia reggina

Caulonia partecipa al torneo dei borghi di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2: la troupe il 7 novembre, dirette sabato 10 e domenica 11 con il televoto

03 Novembre 2018 - 15:53 | di Eva Curatola

Mezzogiorno in famiglia 2018-2019, il programma di Rai 2 con Caulonia in gara tra i borghi

Caulonia è pronta per la partecipazione al programma “Mezzogiorno in famiglia“, la trasmissione di intrattenimento in onda su Rai 2 condotta da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, per la regia di Michele Guardì, che vede protagonisti i Comuni italiani.

Il Comune di Caulonia è stato scelto dalla redazione del popolare programma per gareggiare nel torneo in cui si affronteranno alcuni dei borghi più belli d’Italia. La troupe Rai sarà in piazza Mese mercoledì 7 novembre dalle 9 alle 13 per preparare i contributi che vedremo nel corso delle dirette di sabato 10 e domenica 11, in cui saranno raccontate storia e tradizioni di Caulonia anche sotto il profilo enogastronomico e artigianale. Negli studi Rai di via Teulada a Roma a rappresentare il nostro paese sarà presente una delegazione composta da 12 persone.

Per il sindaco Caterina Belcastro si tratta di «una prestigiosa vetrina televisiva e occasione di promozione turistica, che arriva dopo settimane di intenso lavoro al fine di presentare al pubblico italiano le risorse, le eccellenze, le bellezze e le tipicità del nostro paese». Dal primo cittadino anche un appello «a seguire e sostenere questa bella avventura, ma soprattutto a televotare per Caulonia durante le dirette di sabato 10 e domenica 11 novembre, aiutandoci a vincere la sfida per ritornare ad essere protagonisti nel weekend successivo».

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