La tua foto in un’opera d’arte

Centinaia di volti di donne comuni diventeranno le tessere di un mosaico: il concorso delle giovani artiste Federica e Rossana chiede una foto, anche di bassa qualità

di Laura Maria Tavella – Vorresti che la foto del tuo volto facesse parte di un’opera d’arte?

“Il vostro sorriso per un’opera d’arte” è il concorso che sta spopolando sul web, grazie all’iniziativa creata da Federica e Rossana, due giovani artiste che sperano con il loro lavoro di vincere un concorso.

Per realizzare l’opera occorrono, infatti, centinaia di fotografie di volti di donne, straordinariamente e meravigliosamente comuni, che verranno stampate nella grandezza di pochi centimetri, corredate di nome e professione, che andranno a costituire le tessere di un mosaico.

Per partecipare, basta inviare una vostra foto (anche di bassa qualità) alla seguente pagina fb: https://www.facebook.com/events/469135049885773/?source=3&source_newsfeed_story_type=regular&fref=nfGrazie ad una vostra semplice foto, diverrete parte di un’interessante progetto artistico, che sarà un omaggio al genere femminile in tante sue sfaccettature