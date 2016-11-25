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La Valigia Rossa al B&B Domus Itria

Il B&B Domus Itria ospita il ciclo di incontri dedicato alla salute e al benessere della donna: il prossimo appuntamento sabato 26 novembre

25 Novembre 2016 - 09:33 | di Redazione

Incontri sulla salute e il benessere della donna a Reggio Calabria con La Valigia Rossa

La Valigia Rossa, progetto aziendale nazionale che si occupa di salute e benessere della donna, sarà ospite sabato 26 novembre p.v. al B&B Domus Itria, come programmato nell’ambito del ciclo di incontri del “Percorso Salute e Benessere”, riservato alle donne.

Che cos’è La Valigia Rossa

La Valigia Rossa arriva in Italia nel 2010 con consulenze legate alla sessualità,  individuale e di coppia, utilizzando i prodotti come scusa per introdurre argomenti di interesse delle donne, diversi a seconda dell’età,  dell’esperienza personale, della cultura e del luogo in cui vivono.

Nata dall’individuazione di una necessità di evoluzione da parte delle donne e dalla constatazione di una generalizzata mancanza di informazioni scientificamente corrette sulla sessualità delle persone e sull’importanza dell’affettività, ha saputo affrontare l’argomento facendo forza sulla semplicità,  la professionalità e l’assenza di volgarità.

Il percorso di incontri e le date

La collaborazione tra il B&B Domus Itria, gestito da Eleonora Uccellini e Domenico Canale, e Chicca, consulente de La Valigia Rossa per Reggio Calabria, la Calabria e Messina, prende forma con un percorso di incontri così articolato:

  • Il primo “Conosci il tuo corpo, ascoltalo, amalo”, già svolto il 10 novembre scorso e da replicare sabato 26 novembre alle ore 17:00
  • Il secondo “Trova le tue risposte, coltiva le tue fantasie”, in programma per giovedì 1 dicembre alle ore 18:00
  • Il terzo “Riscopri il gioco per ritrovare la complicità“, in programma per giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 18:00,.

Durante gli incontri si dialogherà, in totale privacy,  per promuovere l’attenzione e l’informazione sul tema del benessere della donna e della coppia. Un’occasione unica in cui poter conoscersi, amarsi e ritrovare quel benessere di cui spesso ci dimentichiamo e che è alla base della nostra serenità e di quella di chi ci è accanto..

Un momento teorico-istruttivo per conoscere il corpo femminile, sapendo ascoltare le esigenze dedicando le giuste attenzioni a tutte le partecipanti.

Tutti gli incontri si terranno presso il B&B Domus Itria, in via Itria n. 22, Reggio Calabria.

Eventi riservati alle donne – Contributo di partecipazione

Per informazioni  e prenotazioni:

chicca_reggiocalabria@lavaligiarossa.it

Tel. 342 0288067

domusitria@gmail.com

Tel. 328 9171484

Incontro La Valigia Rossa al B&B Domus Itria di Reggio Calabria

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