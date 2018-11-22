Si terrà domani 23 novembre la presentazione a Palermo de “La terra degli alberi caduti”, la video-inchiesta che il giornalista Claudio Cordova ha realizzato in Messico, Paese piegato e fiaccato dalla violenza e dalla connivenza tra il potere e la criminalità organizzata. Il documentario sarà presentato a partire dalle 18 presso il Circolo Arci “Porco Rosso” di Piazza Casa Professa 1 nell’ambito della serata “Messico e Nuvole – Lotta alle mafie tra libertà di stampa e costruzione di muri”.

Gli ospiti della serata

Oltre all’autore interverranno:

Giusto Catania, capogruppo Sinistra Comune

Vincenzo Ceruso, saggista – Comunità Sant’Egidio

Francesco Forgione, docente Alta scuola per la Giustizia di Città del Messico

Carlo Marzella, sostituto procuratore Repubblica di Palermo

Fausto Melluso, Porco Rosso

Erasmo Palazzotto, deputato

La video-inchiesta sul Messico

“La terra degli alberi caduti” è un’inchiesta svolta sul campo che va ben oltre l’immagine folkloristica di spiagge e luoghi paradisiaci per il turismo: il documentario apre squarci di luce sul cono d’ombra informativo che copre il Messico. “La terra degli alberi caduti” è una video-inchiesta del giornalista calabrese Claudio Cordova, che ha effettuato una vera e propria discesa negli inferi, un viaggio durato diverse settimane. Un racconto in prima persona del dramma messicano: attraverso le angoscianti testimonianze dei protagonisti e le crude immagini in presa diretta della devastante realtà di quel Paese, si assiste a un racconto incalzante e privo di infingimenti. Il documentario riporta le interviste dei più noti giornalisti messicani che si occupano dei diritti umani e dei rapporti tra narcos, politica e istituzioni.

Il documentario è frutto di produzione realizzata tra Italia e Messico, che racconta un dramma che è diventato ormai uno scandalo, che il panorama internazionale cerca di ignorare. Circa 40 mila persone scomparse e più di 980 fosse comuni. In Messico corruzione e narcos vanno a braccetto in molti casi e in molte regioni. A pagare sono anche i giornalisti che tentano di raccontare queste vicende, casi di narcopolitica, di pezzi dello Stato direttamente coinvolti con i gruppi di criminalità organizzata. In questa coincidenza di elementi – politica, cartelli della droga, affari – si nasconde il motivo della violenza contro i giornalisti. Una vera e propria “strategia della tensione” che non risparmia nessuno: emblematica la vicenda dei 43 studenti della scuola di Ayotzinapa, scomparsi per mano di forze dell’ordine e narcos.

Per la prima volta, un giornalista calabrese effettua un’inchiesta di tale portata. Il documentario, della durata di 48 minuti, affronta i temi più scottanti del Messico: dal traffico di droga alle connivenze istituzionali, passando per la dipendenza della magistratura dagli organi politici, che si traduce in un tasso di impunità che supera il 90%. In Messico la pratica della tortura è ampiamente generalizzata, il numero di omicidi vicino a quelli delle zone di guerra e le violazioni dei diritti umani, che non risparmiano donne e bambini, all’ordine del giorno. Un Paese in cui 40 milioni di persone vivono sotto lo stato di povertà e in cui la libertà di stampa è compressa, attraverso la censura e i rastrellamenti dei cronisti non allineati.

La regia è stata realizzata dal giornalista Antonio Morelli e dal cineasta argentino, ma residente in Messico da anni, Gabriel Dombek.

Come partecipare alla presentazione

La partecipazione alla presentazione è libera e gratuita: appuntamento quindi per domani 23 novembre alle 18 presso il Circolo Arci “Porco Rosso” di Piazza Casa Professa 1 a Palermo.