La Viola Basket Reggio Calabria si presenta tra le mura amiche dopo l’ennesima vittoria in trasferta. Valmontone dal canto suo ha 6 sconfitte che non devono però far sembrare il match semplice, anzi la voglia di conquistare una vittoria da parte dei laziali potrebbe mettere in difficoltà i neroarancio che hanno però il fattore campo a loro favore.

PRIMO QUARTO. Inizia il primo periodo con un canestro di Paesano, risponde Bisconti. Alessandri in sospensione porta sul 4 a 2 i neroarancio. Alessandri mette altri due punti. Nobile segna l’8 a 2. Una tripla di Picchi avvicina i suoi. Scodavolpe in penetrazione, risponde Paesano. Picchi scardina la difesa e porta sul -1 Valmontone. Paesano in sospensione fa canestro (12-9). Allo scadere è ancora Paesano a realizzare. Alessandri fa il 16 a 11. E’ di livelli la tripla dei laziali. Scodavolpe mette la tripla del sorpasso. 16 a 17 per gli ospiti. Paesano porta a 18 i neroarancio. Alessandri segna il 20 a 17. Tecnico alla panchina della Viola. Scodavolpe mette un tiro libero e Bisconti segna il 22 a 20 per i laziali. Paesano da sotto schiaccia portando sulla parità il periodo, 22 a 22, il punteggio.

Secondo quarto: la Viola sale sul +14 all’intervallo

SECONDO QUARTO. Pierangeli segna, gli risponde Agbogan e poi Paesano. (26-24) il punteggio. Partita nervosa, molti errori da parte di entrambe le compagini. Mastroianni subisce fallo durante il tiro da tre punti e realizza due tiri liberi. Antisportivo a Bisconti. Fall realizza uno dei due tiri liberi disponibili. (29-24). Agbogan mette due tiri liberi. Bisconti riavvicina i suoi. Pierangeli piazza una tripla. Agbogan allo scadere. Ruiu segna da sotto, risponde Fallucca da tre punti. Carnovali da tre, il punteggio è di 38 a 33. Fallucca è on fire, un’altra tripla per lui. Momento importante del match. Fallucca due tiri liberi. (44-33). Fallo tecnico a Pierangeli. Carnovali porta su 47 a 33 il match. Si va all’intervallo lungo sul +14.

TERZO QUARTO. Fallucca realizza due punti, Alessandri porta sul 51 a 33 i neroarancio. Livelli mette una tripla. Alessandri realizza, risponde Scodavolpe. Alessandri continua a segnare. (55 – 39). Molti errori da parte di entrambi le compagini. Paesano schiaccia, ottimo momento per i neroarancio. Paesano, subisce fallo, il palazzetto supporta i propri beniamini. Paesano mette due tiri liberi disponibili. Agbogan piazza una tripla. Scodavolpe da tre, per il -20 dei laziali. Vitale segna. Mastroianni di mestiere da sotto per il 66 a 42. Misolic segna il tiro libero disponibile. Carnovali mette un’altra tripla, cresce il vantaggio dei neroarancio. Carnovali segna da due. (71-43). Ugolini penetra, segna e si prende un tiro libero che realizza. Alessandri, due punti. Ugolini mette un solo tiro libero. Lo stesso avviene nell’azione successiva. Alessandri allo scadere realizza il + 27.

ULTIMO QUARTO. Pierangeli segna, risponde Agbogan. (79-52). Carnovali realizza, lo stesso fa Misolic. Vitale mette una tripla. Fall va a canestro. Tripla di Pichi. Ugolini segna un solo tiro libero per i laziali dopo aver subito fallo. Fall da due. Fall un altro canestro. Fallucca da tre. Pierangeli mette una tripla. Anche Mastroianni piazza una tripla. Carnovali segna da due. Il palazzo è incandescente. La Viola si aggiudica il match col punteggio di 99 a 65.

Il verdetto: la Viola vince 99-65

Valmontone gioca un buon primo quarto, poi la Viola dimostra tutta la sua forza allungando e vincendo un match dimostrando gioco e facendo divertire il pubblico.

Spettatori : 1500 circa

LE PAGELLE DEL MATCH A CURA DI MATTEO OCCHIUTO

LA CONSEGNA DELL’ASSEGNO DEI TIFOSI AI GIOCATORI

LE DICHIARAZIONI DI COACH MECACCI IN SALA STAMPA

Il tabellino del match

Il tabellino

Viola Reggio Calabria – Valmontone: 99-65 (22-22, 25-11,30-17,22-15)

Viola Reggio Calabria: Gullì,Alessandri 18, Fall 9, Fallucca 11, Agbogan 11, Carnovali 15, Mastroianni 9, Paesano 21, Nobile 2,Vitale 3. Coach: Mecacci. Assistenti: Trimboli, Motta.

Valmontone: Pichi 8, Livelli 7, Ruiu 5, Ugolini 6, Misolic 5, Pedà, Pierangeli 10,Scodavolpe 13, Sabbatino n.e, Bisconti 11. Coach: De Cesaris. Assistente: Mattioli

Arbitri: Bonotto e Biondi