La MetExtra Reggio Calabria espugna il PalaTiziano di Roma superando la Leonis per 65-67.

I reggini, dopo un primo quarto all’inseguimento dei capitolini, riescono a ridurre il gap partendo ancora una volta dalla difesa.

L’ennesimo finale in volata di quest’ultimo periodo stavolta beffa la Leonis, che esce sconfitta dall’anticipo del PalaTiziano per mano di una Viola lanciatissima e più lucida e scaltra nelle azioni decisive. Al termine di una partita ricca di ribaltamenti di fronte e durata ben due ore anche per i tanti contatti fischiati, gli uomini di Calvani hanno la forza di risalire dall’inizio shock (18-4), arrivando a condurre fino al +7 (42-49) del terzo quarto.

Il parziale di 10-0 e il cambio di inerzia

Il parziale di 10-0 dopo l’intervallo a favore dei neroarancio, infatti, cambia sensibilmente faccia ad una partita condizionata anche dalla lunga astinenza offensiva – ben sei minuti – che i padroni di casa subiscono, interrotta solo da un David Brkic da sette punti sui dieci totali nel periodo. Sembra il nuovo cambio di inerzia, perché con la difesa di Bonessio e la rubata di Piazza, la Leonis assume nuovamente il comando delle operazioni (59-53 al 35′), ma concede un rimbalzo in attacco su tiro libero che riavvicina la Viola (59-56), prima del sorpasso di Roberts con un canestro da tre punti: 60-61.

E’ l’azione che genera il continuo avvicendarsi nel punteggio fino agli attimi decisivi, come il rimbalzo offensivo, sul +1 (64-63) Leonis, che Fabi tiene vivo dopo l’errore da tre di Roberts e Caroti capitalizza dalla lunetta: 64-65. Deloach ha nelle mani l’ultimo possesso, ma il raddoppio difensivo lo chiude in un angolo costringendolo alla palla persa. E’ Baldassarre, allora, che toglie le castagne dal fuoco alla Viola, con pochi secondi per chiudere l’azione, subendo in penetrazione un fallo che trasforma appieno dalla lunetta: 64-67. Deloach subisce fallo, segna il primo e cerca di mandare sul ferro il secondo per avere il rimbalzo, ma l’ultimo tocco è di Sims, che di fatto consegna la vittoria alla Viola.

Il finale punto a punto

Nel finale punto a punto, gli uomini di Calvani sono stati lucidi e decisivi nei possessi decisivi del match: dalla lunetta Caroti e Baldassarre sono stati glaciali e lo straordinario pubblico reggino accorso al PalaTiziano ha potuto festeggiare.

Leonis Roma – Metextra Reggio Calabria 65-67 (22-13, 16-21, 10-15, 17-18)

Leonis Roma: Deshawn Sims 16 (7/13, 0/1), David Brkic12 (4/5, 1/3), Michael brandon Deloach 11 (1/5, 1/5), Alessandro Piazza 7 (1/2, 0/1), Luca Cesana 5 (1/3, 1/3), Simone Pierich 4 (0/1, 1/2), Daniele Bonessio 3 (0/1, 0/0), Marco Venuto 3 (0/0, 1/3), Eugenio Fanti 3 (1/2, 0/1), Giulio Casale 1 (0/0, 0/0), Lorenzo Torresani 0 (0/0, 0/0), Federico Bischetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 30 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Deshawn Sims8) – Assist: 9 (Michael brandon Deloach, Marco Venuto 3)

Metextra Reggio Calabria: Chris Roberts 13 (2/8, 2/6), Andrew joseph Pacher 11 (2/4, 1/1), Patrick Baldassarre 11 (1/2, 2/4), Riccardo Rossato 10 (4/6, 0/1), Lorenzo Caroti 6 (2/7, 0/0), Agustin Fabi 6 (1/2, 0/1), Allen Agbogan 4 (0/0, 1/1), Tommaso Carnovali4 (2/4, 0/2), Lorenzo Benvenuti 2 (1/3, 0/0), Giovanni Scialabba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Riccardo Rossato 7) – Assist: 8 (Riccardo Rossato 3)

Fonte: legapallacanestro e viola.rc.it