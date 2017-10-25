La Viola parteciperà all’Under 18 d’eccellenza
La Met.Extra Viola Reggio Calabria, unica calabrese nel campionato Under 18 d'Eccellenza, sfiderà Orlandina, Barcellona, Trapani, Cus Catania e Agrigento
25 Ottobre 2017 - 10:34 | di Vincenzo Comi
La Met.Extra Viola Reggio Calabria comunica con orgoglio la propria partecipazione al campionato under 18 d’Eccellenza. La squadra allenata da coach Pasquale Iracà rappresenterà l’unica realtà calabrese in una competizione che vedrà i giovani atleti neroarancio sfidare l’Orlandina Basket, l’Orsa Barcellona, la Pallacanestro Trapani, il Cus Catania e la Fortitudo Agrigento.
Un campionato competitivo che costituirà un’importante esperienza per gli under 18 reggini finalizzata alla loro crescita cestistica.
Il campionato inizierà il 26 ottobre , esordio casalingo per la Viola alle 17.30 al “PalaMazzetto” contro il Cus Catania.
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