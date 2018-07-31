Contratto biennale per il tiratore che nella scorsa stagione ha infiammato il Pentimele: le parole del giocatore e dell'Amministratore Unico

Con grande piacere diamo il benvenuto a Tommaso Carnovali che nella stagione sportiva 2017-18 ha infiammato il Pentimele diventando beniamino della Viola per attaccamento alla maglia. Sottoscritto contratto biennale.

Tommaso: “La mia caratteristica principale è sicuramente il tiro da tre punti, amo tirare da qualsiasi posizione. Per me conta il risultato della squadra, metto sempre in secondo piano il risultato personale. Amo stare in un bel gruppo, provo a trasmettere sempre positiva , sono uno che si mette sempre a disposizione e questo mi ha aiutato molto in carriera. “

L’Amministratore Unico Coppolino: “Dò il benvenuto a Tommaso Carnovali, che sono certo saprà garantire fosforo ai compagni di squadra. Quanto fatto da Tommy l’anno scorso ci ha convinto nel confermare un uomo che ha dimostrato di avere ampi margini di miglioramento.

La Viola è di chi la ama.