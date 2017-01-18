La Viola riabbraccia Marco Laganà, è ufficiale
Il playmaker reggino, 197 cm, torna a casa dopo le esperienze in A1 con Cantù, Biella e Reggiana e le nazionali giovanili
18 Gennaio 2017 - 19:41 | di Pasquale Romano
La Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto per la stagione in corso l’accordo con Marco Laganà.
Playmaker, altezza 197 cm, il grande talento reggino non ha bisogno di presentazioni proprio nella sua terra, dove ha scelto di ritornare con enorme entusiasmo, con orgoglio e da protagonista: proviene dalla massima divisione di A1, dove ha giocato nella Pallacanestro Cantù, Pallacanestro Biella e Pallacanestro Reggiana.
Il neo giocatore della Viola ha inoltre avuto esperienza con la maglia della nazionale italiana: nel 2009 ha partecipato con l’Under 16 alla European Championship che si è svolta in Lituania, ha giocato con l’Under 20 nel 2012 in Slovenia e nel 2013 in Croazia, dove è stato capitano della rappresentativa italiana e vincitore del torneo.
Benvenuto a casa Marco!
SCHEDA TECNICA
COGNOME: LAGANÀ
NOME: MARCO
DATA DI NASCITA: 05/01/1993
LUOGO: MELITO DI PORTO SALVO (RC)
RUOLO: PLAYMAKER
ALTEZZA: 197 CM
PESO: 80 KG
CLUB
2014/2017
PALLACANESTRO CANTÙ
2010/2014
PALLACANESTRO BIELLA | GAME STATS: 9 PTS + 2.4 RBS + 1.3 ASS
2008 – 2010
PALLACANESTRO REGGIANA
NAZIONALE
U20 | EUROPEAN CHAMPIONSHIP | 9 – 21 LUGLIO 2013 CROAZIA |
GAME STATS: 7.5 PTS + 3.5 RBS + 1.5 ASS | CAPITANO E VINCITORE DEL TORNEO
U20 | EUROPEAN CHAMPIONSHIP | 12 – 22 LUGLIO 2012 SLOVENIA |
GAME STATS: 10.9 PTS + 3.4 RBS + 0.4 ASS
U16 | EUROPEAN CHAMPIONSHIP | 6 – 16 AGOSTO 2009 LITUANIA |
GAME STATS: 8.5 PTS + 2.9 RBS + 1.3 ASS
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