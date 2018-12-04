La Viola ha tanta voglia di rialzarsi dopo la sconfitta subita a Caserta, Scauri ne ha perse tre di seguito prima del match di oggi, dunque tanta voglia di riscatto da parte di entrambe le compagini. Indisponibile Yande Fall per infortunio.

PRIMO QUARTO. Il match si apre con una super schiacciata di Paesano. Longobardi piazza una tripla per i suoi. Moretti in penetrazione porta il punteggio sul 2 a 5. Alessandri in penetrazione avvicina i neroarancio. Longobardi subisce sul tiro da tre, realizzando tutti quelli a disposizione. Paesano schiaccia dopo un’ottima penetrazione. Fallucca subisce fallo e mette i due tiri liberi disponibili. Paesano riceve una palla impossibile e realizza il 10 a 8. Fallucca mette una tripla, il giocatore neroarancio è “ON FIRE”. Coast to Coast di Mastroianni. (15-8). Mette due punti Longobardi. Segna a due mani Paesano. Risponde Casoni. (17-12) che mette anche il tiro libero. (17-13). Ciman in sospensione. Granata porta Scauri al pareggio 17-17. Ottimo momento per i campani. Tripla di Ciman. Mastroianni subisce fallo, ne mette solo uno di quelli disponibili. Richotti segna il 18 a 21 per i suo. Carnovali riporta il pareggio piazzando una tripla. Allo scadere Richotti segna. Si chiude così il primo periodo con il punteggio di 21 a 23.

SECONDO QUARTO. Mastroianni segna ad apertura di quarto. Paesano mette il 25 a 23. Richotti riporta sotto i suoi. Carnovali schiaccia mettendo il 27 a 25. Paesano segna e porta i suoi sul 29 a 25. Fallucca con una tripla porta i suoi sul 32 a 25. Longobardi mette il 32 a 27. Casoni riavvicina i suoi con un tiro da tre. (32-30). Molti errori da parte di entrambe le compagini, la partita si innervosisce. Alessandri subisce fallo e mette solo uno dei tiri liberi disponibili. Laguzzi segna, risponde Alessandri. Longobardi con una tripla riavvicina i suoi. (35-35). Alessandri in sottomano, Longobardi mette un’altra tripla. (37-38). Moretti segna da tre. Mecacci chiama time out. Paesano da sotto segna e subisce fallo, sbaglia il tiro libero. Si va all’intervallo lungo sul 39 a 41.

Il sorpasso nel terzo quarto

TERZO QUARTO. Antisportivo di Gallo. Alessandri ne segna solo uno dei due liberi disponibili. Mastroianni piazza la tripla del sorpasso. Risponde Gallo da tre. (43-44). Alessandri in sospensione. Antisportivo ad Alessandri che segna solo un tiro libero. (45-45). Il PalaCalafiore si fa sentire. Gallo in penetrazione porta avanti i suoi. Fallucca scalda il pubblico con una tripla. Agbogan ruba palla e va a schiacciare. (50-47). Laguzzi segna. (50-49). Alessandri mette due punti prima in penetrazione ed altri due in sospensione. (54-49). Tecnico alla panchina. Longobardi mette a segno a seguito di un altro fallo due tiri liberi. (54-51). Alessandri subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi disponibili. Longobardi segna in allenamento e sbagli il tiro libero a disposizione. Mastroianni realizza e si prende un tiro libero che però sbaglia. Il palazzetto è una bolgia. Richotti mette uno dei due tiri liberi disponibili (58-54). Tripla di Carnovali. Alessandri in sospensione. (63-54). Gallo mette due punti. Si chiude così il terzo quarto sul 63 a 56.

ULTIMO QUARTO. Paesano realizza da due, anche il tiro libero disponibile. Continua a segnare Paesano che porta a +10 i suoi. Espulso Gallo per il secondo antisportivo. Alessandri mette uno dei due tiri liberi disponibili. Richotti subisce fallo, segna entrambi i tiri liberi. Alessandri penetra e segna il 71 a 60, subisce fallo e realizza il tiro libero a disposizione. Laguzzi segna da due. Paesano di forza mette il 74 a 62 e si prende un tiro libero che realizza. (75-62). Laguzzi penetra e segna. Mastroianni si prende fallo e realizza un solo tiro libero disponibile. (76-64). Alessandri subisce fallo e fa 2 su 2 ai liberi. Mastroianni in penetrazione porta il match sul risultato di 80 a 64. Longobardi segna da tre. Alessandri segna uno dei due tiri disponibili. Casoni segna da sotto. Scampone ruba palla e mette il -10. Paesano mette il sigillo al match con una schiacciata ad un possesso dalla fine. Longobardi subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Il risultato finale al PalaCalafiore è di 83 a 73.

Spettatori: 1000 circa

Paesano e Alessandri trascinano la Viola

Paesano con delle straordinarie percentuali di tiro insieme ad Alessandri firmano un sorprendente ultimo quarto di gioco, riportando alla vittoria la Viola Reggio Calabria contro un’ottimo Scauri ed un superlativo Longobardi.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA DEL MATCH A CURA DI ANTONELLO DIANO

LE DICHIARAZIONI DI COACH MECACCI DOPO LA VITTORIA

Tabellino

Viola Reggio Calabria – Scauri : 83-73 (21-23,18-18,24-15,20-17)

Viola Reggio Calabria: Ciccarello n.e, Alessandri 25, Grgurovic, Fallucca 11, Agbogan 2, Carnovali 8, Mastroianni 13, Paesano 24 ,Vitale, Scialabba n.e. Coach: Mecacci. Assistenti: Trimboli, Motta

Scauri: Ciman 2, Richotti 9, Kader, Gallo 9, Granata, Moretti 5, Laguzzi 8, Casoni 7 , Milisavljevic, Longobardi 29,Scampone. Coach: Fabbri. Assistente: Pontecorvo