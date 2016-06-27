La Virtus Reggio conquista il secondo Titolo Italiano con Nicole Schiavone

Grandissimo successo per la Società di Ginnastica Ritmica “Virtus Reggio”,che rientra dalle Finali Nazionali di Ginnastica della F.G.I. , con 2 TITOLI ITALIANI di tutto prestigio- unici risultati per la Calabria -portando a quota 20 il proprio Medagliere e dimostrando ancora una volta il proprio grande valore.

Oltre 10.000 i ginnasti provenienti da tutto lo Stivale per prendere parte alle varie competizioni svoltesi a Pesaro dal 16 al 26 Giugno.

La Societa’,durante la trasferta Marchigiana, si e’ laureata CAMPIONESSA D’ITALIA nella categoria “Trofeo Ragazzi prima fascia”(percorsi motori)e conquista il secondo TITOLO NAZIONALE con Nicole Schiavone nella competizione GPT di Ginnastica Ritmica.

Le Campionesse d’Italia del Trofeo Ragazzi

Le Campionesse d’ITALIA della Categoria Trofeo Ragazzi della Virtus Reggio hanno eseguito quattro percorsi motori, ricchi di grandissime difficoltà coordinative con elementi di ginnastica ritmica e artistica,eseguiti dalle ginnaste con grande precisione,velocità e destrezza che ha permesso loro di riconfermarsi anche quest’anno Campionesse indiscusse.

La stessa squadra ha eseguito un esercizio collettivo,con una grande coreografia, ottenendo la Medaglia di Bronzo in seguito ad un’esecuzione che ha dimostrato grandissima eleganza, espressività e alto spessore tecnico.

Il secondo titolo nazionale di Nicole Schiavone

Il SECONDO TITOLO NAZIONALE arriva dalla ginnasta Nicole Schiavone che si laurea CAMPIONESSA D’ITALIA nella competizione di Ginnastica Ritmica III Fascia I livello, specialità corpo libero.

La ginnasta,cresciuta nelle file della Virtus Reggio fin dalla tenera eta’,già pluri medagliata in altre competizioni durante il corso degli anni,ha dimostrato il suo grande valore a la sua caparbieta’ portando a casa il prestigioso Titolo di Ginnastica Ritmica con un punteggio di 9.950 e conquistando inoltre un quarto posto alla palla con il punteggio di 9.450 e l’ottavo posto alla fune con un punteggio di 9.200 .Altro successo arriva nella Competizione Trofeo Giovani(6-7anni).

Le piccole ginnastine della Virtus hanno rappresentato la Calabria in maniera esemplare:infatti,dopo essersi laureate Campionesse d’italia lo scorso Aprile durante le finali Nazionali di ginnastica “Libertas”,hanno ottenuto un altro bellissimo successo, conquistando la Fascia ORO della classifica finale, e sono state premiate dagli Olimpionici di Ginnastica Artistica e Judo, Igor Cassina e Pino Maddaloni,personaggi che sicuramente rimarranno indelebili nelle menti delle giovani ginnaste della Virtus.

I podi del Trofeo Ragazzi seconda fascia

Nel Trofeo Ragazzi II Fascia la Virtus Reggio conquista altri 2 Podi Nazionali.

La squadra ottiene una Medaglia di Bronzo nell’esecuzione dei 4 percorsi ginnastici e un’altra Medaglia di Bronzo nell’esercizio collettivo,dove la particolarità dell’attrezzo,ideato dalla coreografa della Società Carmen Loprevite e la straordinaria bravura delle ginnaste ha permesso la “costruzione” di un esercizio altamente spettacolare e di grande spessore tecnico,eseguito con grandissima padronanza,ricevendo consenso e ovazione da parte di squadre avversarie,pubblico e addetti ai lavori. che si sono congratulati con la società sia durante le prove,che al termine dell’esecuzione in pedana delle ginnaste.

Le gare individuali di ginnastica ritmica

Inoltre, la Virtus Reggio ha presentato nelle gare individuali di Ginnastica Ritmica 3° livello 4 Fascia (19 anni e oltre) la ginnasta Dorotea Aiello, che si è dimostrata,per la particolarità delle sue esecuzioni una ” Star ” fra tutte le concorrenti.

Dopo i primi 3 esercizi (palla,cerchio e clavette), Beseguiti con grande maestria e precisione Dorotea era al comando della classifica e, solo una piccola sbavatura alla fune non ha permesso il coronamento di un sogno per la ginnasta più esperta della Virtus Reggio,ottenendo il 4° posto assoluto con una classifica cortissima (soli 30 centesimi di punto la dividono dalla Campionessa D’Italia).

Altra nota di merito per la ginnasta Rita Brancati,che nella competizione di ginnastica ritmica III fascia I livello si classifica al nono posto con l’esercizio alla fune con il punteggio di 8.950 e al tredicesimo posto nella specialita’ palla con il punteggio di 9.300.

Grande gioia e soddisfazione quindi per il Presidente Rocco Loprevite,il consigliere Enzo Costantino e per il team di istruttrici Carmen Loprevite e Rina Albanese rientrati da Pesaro con risultati che confermano la Virtus Società leader in Italia in questo settore della Ginnastica Generale dove al momento possono vantare la conquista di 20 Titoli Italiani,motivo di orgoglio non solo per la citta’ di Reggio Calabria,ma per tutta la Calabria.