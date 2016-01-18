La Vis non conosce ostacoli. Catanzaro piegato

Vittoria senza storia per la Vis di D'Arrigo e Farina, che batte 90-59 la Virtus Catanzaro e respinge il tentativo di aggancio del Val Gallico

Sa solo vincere la Vis Reggio Calabria targata D’Arrigo/Farina. Contro la Virtus Catanzaro, quarta forza del torneo, capitan Stracuzzi e compagni hanno inanellato l’ennesima vittoria, rintuzzando così il tentativo di aggancio del Val Gallico in vetta alla classifica. È stato un match senza storia, con i reggini troppo superiori e sempre con l’inerzia a loro favore fin dalle battute iniziali.

L’avvio dominato da Spencer

L’inizio è uno Spencer show. L’americano della Vis è incontenibile sotto i tabelloni: schiaccia, stoppa, domina a rimbalzo, esalta il pubblico di casa e trascina i suoi alla doppia cifra di vantaggio (19-9). Catanzaro tiene botta con un ottimo Maida (top scorer del match con 21 punti), ma un paio di palle recuperate da Lobasso e le accelerate di un positivissimo Franzò portano i padroni di casa a doppiare gli ospiti (32-16) alla fine del primo quarto.

Nel secondo periodo sono tre triple di Motta a tenere a galla gli uomini di coach Tunno, ma la Vis mantiene comunque la doppia cifra di vantaggio e va all’intervallo lungo avanti di dodici lunghezze (46-34).

La ripresa e il distacco finale

All’uscita dagli spogliatoi Catanzaro prova a rimanere aggrappata alla partita e ci riesce nei primi minuti. Poi, però, salgono in cattedra Warwick e Lobasso e per gli ospiti è notte fonda. Il vantaggio dei bianco/amaranto si dilata sempre più fino al 90-59 finale che sancisce la quattordicesima perla consecutiva dei reggini, attesi adesso da due derby ravvicinati contro Nuova Jolly e Botteghelle.

Questo il tabellino della gara:

Vis Reggio Calabria – Virtus Catanzaro 90-59

(32-16, 46-34, 69-46)

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 7, Warwick 17, Lobasso 17, Spencer 20, Franzò 14, Costantino 10, Cedro 3, Gerardis 2, Bonaccorso. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Virtus Catanzaro: Zofrea 3, Donato 2, Maida 21, Motta 16, Scuderi 5, Battaglia, Dell’Uomo 12, Polizzese, Maggio. Allenatore: Tunno

Arbitri: Gallo e Mafrici di Reggio Calabria.

Risultati quindicesima giornata: Rende-Botteghelle rinv., Villa-Crotone 66-59, Val Gallico-Nuova Jolly 74-54, Vis-Catanzaro 90-59, Lamezia-Siderno 100-73 (ha riposato Pollino).

Classifica: Vis 28, Val Gallico 26, Botteghelle* 20, Catanzaro 12, Lamezia* 12, Rende** 10, Nuova Jolly 10, Crotone 8, Villa 8, Pollino 6, Siderno** 4.

**Siderno e Rende due partite da recuperare.

*Botteghelle e Lamezia una partita da recuperare.

Prossimo turno (21 gennaio): Botteghelle-Val Gallico, Siderno-Villa, Pollino-Rende, Catanzaro-Lamezia, Nuova Jolly-Vis (riposa Crotone).