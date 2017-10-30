La Vis Rc s’impone agevolmente sulla Virtus Catanzaro
Primo match stagionale al PalaBotteghelle per la Barbecue Vis Reggio Calabria, che consolida la vetta in coabitazione con la Bim Bum Basket Rende
30 Ottobre 2017 - 09:53 | di Vincenzo Comi
Tutto facile per la Barbecue Vis Reggio Calabria nel primo match stagionale davanti al pubblico amico del PalaBotteghelle. I bianco/amaranto di coach Polimeni battono in scioltezza la Virtus Catanzaro, ottengono il terzo successo consecutivo in questo avvio di campionato e consolidano la vetta della classifica in coabitazione con la Bim Bum Basket Rende.
Il divario tecnico e fisico tra Vis e Virtus
Troppo netto il divario tecnico e fisico tra le due squadre con Skurdauskas (26) e Warwick (21) che hanno spadroneggiato sotto canestro, ben supportati a turno dagli ex Val Gallico Viglianisi (14) e Barrile (13) e da capitan Rizzieri, anch’egli in doppia cifra con 11 punti a referto. Poco hanno potuto fare gli ospiti per arginare lo strapotere dei reggini, fra le cui fila hanno ben impressionato gli under Neri e Fazzari, con i 2002 Serva (all’esordio assoluto) e Martino in campo nei minuti finali dell’ultimo quarto.
Il vantaggio dei padroni di casa, con Soldatesca al rientro dopo l’infortunio alla mano e Lobasso a mezzo servizio causa virus influenzale, è aumentato di quarto in quarto, fino al +36 finale.
Da segnalare, fra i catanzaresi, le buone prove del serbo Markovic e del sidernese Commisso.
Il tabellino della partita
Questo il tabellino del match:
Barbecue Vis Reggio Calabria – Virtus Catanzaro 101-65
(34-19, 57-32, 89-52)
Barbecue Vis Reggio Calabria: Barrile 13, Viglianisi 14, Spasojevic 5, Warwick 21, Skurdauskas 26, Lobasso 2, Rizzieri 11, Soldatesca, Neri 6, Fazzari 3, Martino, Serva. Allenatore: Polimeni.
Virtus Catanzaro: Klakar 11, Markovic 16, Scala 4, Dolce 12, Citraro 3, Commisso 11, Ferragina 1, Pallone 1, Angotti 4, Farenza 2, Naccarato N.E., Contartese N.E. Allenatore: Ceroni.
Arbitri: Viglianisi e Mafrici.
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