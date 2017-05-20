La web-star calabrese ‘Saluta Andonio’ nel nuovo singolo di Rovazzi – VIDEO

Nuovi fenomeni del web. Da qualche mese sta spopolando sui social network ‘Saluta Andonio‘, tormentone che vede protagonista un ragazzo calabrese di nome Marco. I video raccolgono milioni di visualizzazioni, i primi sono datati 2015 prima dell’esplosione virale.

Dopo il successo su Youtube il ragazzo si è spostato anche su Facebook, dove ha realizzato la pagina “Saluta Andonio il vero”, collezionando in breve tempo migliaia di like e condivisioni. Da allora il ragazzino ha pubblicato diversi altri video, tutti in cui appare insieme al padre in giro per Cosenza.

In nome di una vasta popolarità a livello nazionale, ‘Saluta Andonio’ appare anche nell’ultimo video lanciato da Rovazzi, dal titolo ‘Volare‘, cantato in collaborazione con Gianni Morandi.