La web-star calabrese ‘Saluta Andonio’ nel nuovo singolo di Rovazzi – VIDEO
Il tormentone calabrese che spopola sui social appare anche nell'ultimo video di Rovazzi, cantato in collaborazione con Gianni Morandi
20 Maggio 2017 - 17:10 | di Pasquale Romano
Nuovi fenomeni del web. Da qualche mese sta spopolando sui social network ‘Saluta Andonio‘, tormentone che vede protagonista un ragazzo calabrese di nome Marco. I video raccolgono milioni di visualizzazioni, i primi sono datati 2015 prima dell’esplosione virale.
Dopo il successo su Youtube il ragazzo si è spostato anche su Facebook, dove ha realizzato la pagina “Saluta Andonio il vero”, collezionando in breve tempo migliaia di like e condivisioni. Da allora il ragazzino ha pubblicato diversi altri video, tutti in cui appare insieme al padre in giro per Cosenza.
In nome di una vasta popolarità a livello nazionale, ‘Saluta Andonio’ appare anche nell’ultimo video lanciato da Rovazzi, dal titolo ‘Volare‘, cantato in collaborazione con Gianni Morandi.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie