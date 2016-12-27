Su LaC il Premio Mia Martini

Il Premio Mia Martini torna in tv su LaC il 27, 28 e 29 dicembre alle 21,30 con Veronica Maya e tanti ospiti, tra cui Amedeo Minghi e Roberto Vecchioni

Ancora una volta il Premio Mia Martini allieterà le serate televisive delle feste di Natale. In prima serata l’evento farà da padrone nelle case di tanta gente portando allegria e buonumore. Bagnara Calabra e la Calabria saranno protagonisti grazie al premio istituto per ricordare la grande ed indimenticabile Mia Martini. Il 27/28/29 dicembre andranno in onda le tre serate conclusive con inizio alle ore 21,30 sul canale del digitale terrestre LA C, in tutto il mondo potrà essere visto anche in streamg: www.lactv.it

Il programma e gli ospiti

Il programma partirà con l’anteprima, condotta da Domenico Milani e Elena Morale, con anticipazioni, curiosità, moda, stranezze,musica, per la regia di Aurelio Romeo, per giungere alla serata dove i finalisti delle tre categorie si contenderanno l’ambito premio giunto alla XXII edizione condotto da Veronica Maya non solo gara ma tanti ospiti come: Fabio Curto, Luca Napoletano, Tanya Borghese, Rosa Chiodo, Ghaleb, Santino, Cardamone, Chiara Dello Iacovo. Amedeo Minghi, Gaetano Curreri, Roberto Vecchioni per la regia di Nino Romeo, la direzione artistica di Franco Fasano e la scenografia di Mario Carlo Garrambone.

L’anteprima della prima serata partirà con un momento straordinario dedicato a San Francesco di Paola, interpretato dall’attore Calabrese Walter Cordopatri. Una regia creativa ci porterà a vivere dei momenti di grande spettacolo televisivo.

Il patrocinio della Regione Calabria

L’evento patrocinato dalla Regione Calabria cofinanziamento fondi PAC piano di azione e coesione, assessorato Turismo, Cultura e Beni Culturali, provincia di Reggio Calabra, Comune di Bagnara Calabra. Ancora una volta la magia del premio Mia Martini porterà nelle case attraverso la TV serenità, allegria buon umore.