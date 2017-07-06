L’Accademia Caffè Mauro presenta il progetto formativo “Passione caffè”

Sono stati tre giorni intensi, dal 3 al 5 Luglio, dedicati alla formazione e all’approfondimento delle tematiche legate allo straordinario e affascinante mondo del caffè, quelli che hanno potuto vivere oltre 50 ragazzi provenienti da diverse regioni del Sud Italia (Calabria, Sicilia, Campania) all’interno dell’Accademia di Caffè Mauro, completamente rinnovata nei locali e con un Trainer altamente qualificato, barista Skills Professional SCA, oltre che formatore AICAF, Andrea Faggiana.

“Passione caffè”, infatti, è il ciclo dei nuovi Educational formativi che l’Accademia del Caffè Mauro propone a tutti gli appassionati del Mondo Caffè, operatori del settore e non, per contribuire alla diffusione di una “cultura del caffè”, svelando tutti i segreti che si celano dietro un rito quotidiano, come quello di gustare una tazzina di caffè, che accomuna milioni di persone in tutto il mondo e che fa della Caffè Mauro, in particolare, un’Azienda eccellente in Italia e all’Estero.

Il corso completo consiste in tre giornate, full immersion, che parte dalla “Storia del caffè”, per carpire gli antichi segreti della bevanda, propone degustazioni sensoriali per riconoscere l’“Espresso perfetto” e arriva a insegnare e approfondire tutte le tecniche legate alla “Latte Art”con l’obiettivo di trasferire tutte le competenze necessarie per diventare un vero Barista Professionista.

Da Settembre partiranno le nuove sessioni formative.