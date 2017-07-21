Il 31 luglio, all'Arena dello Stretto, una notte di musica popolare, choro brasiliani, rumba flamenca e musica irlandese per reggini e turisti

Una grande serata di musica, dal sapore estivo, dedicata a tutta la città.

Questa la proposta dell’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria che, chiusi i battenti della stagione sociale per l’anno 2016/2017, apre una parentesi per regalare a reggini e turisti, una notte sotto le stelle.

“Dedicato a te dalle onde dello Stretto”, il titolo della manifestazione, inserita nell’Estate reggina, che si svolgerà il 31 luglio 2017, a partire dalle ore 21, e che vedrà esibirsi nel magico scenario dell’Arena dello Stretto, il gruppo “Corde libere”, diretto dal M° Alessandro Calcaramo, il M° Adolfo Zagari e la sua fisarmonica, “Work in progress della libertà di volare” e la cantante Marinella Rodà.

Quattro concerti in uno per una magica serata, alla quale gli apprezzati artisti calabresi daranno vita con il loro talento. Vari i generi che proporranno: dalla musica della nostra tradizione popolare, ai choro brasiliani, rumba flamenca e musica irlandese di Corde Libere.

Una serata che incanterà il pubblico sulle note della cultura popolare ed etnica.