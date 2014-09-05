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L’Accademia della Scherma al “Più grande Flashmob di scherma del mondo”

Domenica 7 settembre alle 11 davanti al Museo Archeologico gli schermitori dell'Accademia mettono in scena un attacco al Museo, tra i Bronzi di Riace e le piazze di tutto il mondo

05 Settembre 2014 - 10:03 | di Redazione

Accademia della Scherma Reggio Calabria, flashmob al Museo Archeologico Nazionale

L’Accademia della Scherma Reggio Calabria Asd aderisce all’iniziativa “Il più grande Flashmob di scherma del mondo”promossa dalla Federazione Italiana Scherma che si svolgerà domenica 7 settembre 2014 in tutte le piazza di Italia, d’Europa e del Mondo.

La Federazione ha voluto lanciare un’iniziativa promozionale volta a coinvolgere sia le società affiliate in Italia sia le Federazioni ed i club schermistici di tutto il mondo. Il fine è senz’altro quello di promuovere questo sport, ma anche il luogo in cui si realizza l’evento, privilegiando quindi le location caratterizzanti e identificative delle città.

Il flashmob davanti al Museo Archeologico

A Reggio Calabria sarà il Museo Archeologico Nazionale ad ospitare simbolicamente l’evento, che si terrà di fronte all’entrata principale dell’edificio alle ore 11:00. Gli organizzatori, il presidente e il vice presidente dell’Accademia Vincenzo Cordova e Claudio Mario Romeo, non hanno avuto incertezze nello scegliere il luogo che custodisce il simbolo della città a livello mondiale, i benamati Bronzi di Riace, che in qualità di guerrieri possono rappresentare al meglio un’arte come la scherma. E i Bronzi saranno al centro della scena, realizzata coreograficamente dagli schermitori dell’Accademia come un attacco fallito al Museo. “Scherma”, in fin dei conti, viene prima di tutto da “schermire”, e cioè, “difendersi”, cosa che, più che un verbo, può essere considerata una filosofia di vita: la difesa della cultura e dell’arte vera.

Il flashmob, in quanto tale, avrà la durata di pochi minuti, ma verrà immortalato con fotografie e filmati e poi diffuso in tutto il mondo dalla Federazione attraverso i maggiori social network. Il video finale comprenderà i flashmob di tutte le città partecipanti.

L’Accademia ringrazia la Sovrintendenza ai Beni Culturali e la casa editrice Laruffa per la concessione e l’uso delle immagini dei Bronzi e per entusiasmo con cui hanno abbracciato l’iniziativa.

Chi è l’Accademia della Scherma

L’Accademia della Scherma è un’associazione sportivo-dilettantistica che nasce nel luglio 2012 dall’iniziativa di alcuni schermitori con l’intento di promuovere, diffondere e far praticare questo bellissimo sport individuale. Si avvale di Istruttori Nazionali e Maestri dall’esperienza più che ventennale, quali Cordova, Romeo e Arnò, tutti ancora atleti agonisti e quindi con una visione aperta sulla realtà delle gare. Attualmente l’associazione organizza corsi per bambini e adulti nella sala di Via Vittorio Veneto 60. Pur con poco più di due anni di vita, l’Accademia ha già fatto conoscere la scherma in luoghi vicini e lontani, come Catona, il quartiere di Santa Caterina e Bovalino, ha partecipato a varie manifestazioni, come la Notte Bianca di Bova Marina, e partecipa alle attività estive di alcuni dei principali lidi della Città, oltre a collaborare alle attività ricreative di varie altre associazioni no profit.

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