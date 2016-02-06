Domenica la seconda giornata del ‘Carducci – Vittorino day’

Si svolgerà domani, domenica 7 febbraio, la seconda giornata del “Carducci – Vittorino day”. I plessi (CARDUCCI – MELISSARI – V. DA FELTRE) dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, saranno aperti, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, per consentire ai genitori di visionare le strutture dei laboratori, le aule, gli uffici, i servizi.

In occasione del “Carducci – Vittorino day”, sarà inaugurato presso i locali dell’Istituto il Progetto “La scuola cardio-protetta”. All’evento parteciperanno studenti, docenti e genitori. Saranno consegnati gli attestati di partecipazione al corso BLSD a insegnanti e collaboratori Ata, tenutosi nel mese di ottobre presso il “Carducci – Da Feltre”.

“Il progetto, si pone l’obiettivo di divulgare l’importanza della prevenzione” dichiara il Dirigente scolastico Lilly Managanro. “Per questo motivo, la presenza di due defibrillatori e il personale presente addestrato, garantisce sicurezza, non solo per tutti i ragazzi della scuola e per il personale, ma anche per il cittadino. Infatti sono state già inoltrate le richieste, affinché il plesso scolastico, diventi “Punto Blu”, che sta a significare che il 118 è a conoscenza, che nel perimetro della nostra scuola la zona è Cardio-protetta e può essere salvata una vita, anche al di fuori dell’edificio stesso. I docenti, ed il personale Ata, che hanno partecipato al Corso ed hanno superato i test finali, conseguendo il Diploma BLSD (di primo soccorso), potranno illustrare ai genitori, che vorranno ulteriori spiegazioni, l’importanza di salvare una vita, un obiettivo ormai raggiunto, ed una nuova bella realtà della nostra Scuola”.