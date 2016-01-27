L’Agedi aderisce all’iniziativa ‘Adotta il verde’

«La città ha voglia di cambiare, di riappropriarsi di ciò che le appartiene e la entusiastica adesione all’iniziativa comunale Adotta il verde, ne è la dimostrazione. Sono tantissimi i cittadini, le associazioni e le scuole, che vi hanno aderito, ciò dimostra quanto grande in città sia la voglia di fare, di lavorare tutti assieme, per la riqualificazione e il recupero degli spazi pubblici attraverso un concreto gesto di partecipazione». È quanto dichiarato dal sindaco Giuseppe Falcomatà durante la sistemazione della Piazza Gianluca Canonico di Via Aspromonte, adottata dall’associazione Agedi onlus e dalle associazioni che hanno sposato il progetto “riciclAbilità”.

«È anche attraverso questo tipo di iniziative che si rilancia la città, questa azione è coerente con il percorso che ha intrapreso l’Amministrazione, ossia quello di ripristinare il decoro urbano – ha proseguito il primo cittadino – concretizzando dei significativi momenti di unione». «Il fatto che la piazza Gianluca Canonico sia stata adottata da un’associazione che si occupa di persone con disabilità, rende ancora più importante l’adozione, in quanto sinonimo di integrazione e partecipazione concreta da parte di tutte le fasce della società» ha concluso il sindaco Giuseppe Falcomatà.