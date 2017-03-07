L’agroalimentare calabrese sbarca in Australia ed è successo sui mercati

I prodotti agroalimentari calabresi sbarcano in Australia, partecipando insieme in una nuova missione mirata a potenziare il mercato estero. Le aziende presenti aderiscono al Cit “Calabria International Taste”, un Consorzio nato dalla volontà di alcuni imprenditori calabresi, uniti per creare sinergie sul mercato mondiale.

Oltre alle aziende del Cit, tra cui Colacchio food rappresentata dal neo presidente di Confindustria Vibo Rocco Colacchio, Distilleria Caffo, Caffè Mauro, Dolciaria Monardo, l’Artigiano della ‘nduja e Attina e Forti, hanno partecipato attivamente alla missione anche le aziende Iuzzolini, Statti, Calabria food e Oleificio Gabro.

Gli incontri con importatori e consumatori a Melbourne

La delegazione ha incontrato in questi giorni importatori, clienti e consumatori con l’obiettivo di migliorare la distribuzione dei prodotti calabresi a Melbourne.

Prima tappa fondamentale e replicabile è stato l’incontro con i buyer presso il Calabria club di Melbourne dove le aziende hanno allestito un’esposizione e hanno argomentato su nuovi politiche commerciali. Il road show è continuato attraverso la degustazione che ha visto la massima espressione durante la cena con ospiti importanti tra cui il console generale italiano a Melbourne Marco Maria Cerbo, l’onorevole Liliana D’Ambrosio, membro del Parlamento federale e ministro per l’Energia, ambiente e cambiamento climatico e sviluppo urbano, l’onorevole Craig Ondarchie, membro del Parlamento del Victoria, il presidente consiliare legislativo del Victoria Bruce Atkinson, i delegati della Regione Calabria, le consulte di Sidney Adelaide e Melbourne e oltre 300 tra consumatori e buyer .

Durante tutta la permanenza a Melbourne le aziende sono state accompagnate e ben supportate da uno dei più importanti distributori australiani: la global food di Dominic Spagnolo, che con il suo team commerciale ha reso tutto più semplice e più facile. La trasferta è altresì servita a rafforzare le sinergie tra le aziende calabresi e i suoi distributori.

«Una realtà vincente quella del Cit – ha dichiarato il presidente del Consorzio Santo Forti – che si appresta a programmare nuove sfide in altri mercati. Aver partecipato assieme agli altri imprenditori ha rappresentato un segnale rilevante nei confronti di un territorio dove spesso prevale l’individualismo, mentre nel campo agroalimentare stiamo riuscendo a collaborare raggiungendo pregevoli risultati».

Al rientro li aspettano altri impegni importantissimi tra cui la partecipazione al Tutto food , fiera delle eccellenze italiane dell’alimentare che si terrà a Milano nel mese di maggio . Un nuovo concept per il Cit , che per la prima volta parteciperà ad un evento fieristico non come aziende individuali e quindi non con singoli stand ma con un unico stand che vuole rappresentare un unico modo di degustare le eccellenze delle Calabria .