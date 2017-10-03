La Sezione AIGA di Locri, presenta il convegno “Responsabilità civile: la responsabilità professionale dell’avvocato in ambito civile, penale e amministrativo, anche alla luce del D.M. 22.09.2016”, che si svolgerà venerdì 6 ottobre in Locri, Palazzo della Cultura, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, organizzato in collaborazione con UnipolSai, in attuale regime di convezione con Cassa Forense.

Dopo i saluti istituzionali, relazioneranno il Prof. Avv. Sandro Furfaro – avvocato del Foro di Locri, docente in procedura penale presso la S.S.P.L. dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria – e l’Avv. Leo Stilo – avvocato del Foro di Locri, docente in diritto dell’informatica e informatica giuridica, cultore in diritto amministrativo, P.C.T. e P.A.T.

Sono, inoltre, previsti gli interventi del Dott. Gianni Bertone (Responsabile nazionale professionisti singoli, Vicedirezione Generale Tecnica UnipolSai), Dott.ssa Alessandra Sansovini (Responsabile Nazionale professionisti convenzioni, Vicedirezione Generale Tecnica UnipolSai) e Riccardo Angelini (Agente Generale UnipolSai Business Specialist); interviene e modera l’Avv. Antonia Fabiola Chirico, Consigliere Nazionale AIGA Sezione di Locri.

Il convegno è accreditato dal C.O.A. di Locri con n°3 crediti formativi validi ai fini della formazione professionale continua.

La partecipazione all’evento è GRATUITA per i Soci AIGA, mentre per i non soci la quota è di € 5,00; la consegna dell’attestato di partecipazione avrà luogo al termine del convegno.

Il Segretario

Francesca Futia