L’Allegra Tribù chiude la stagione teatrale con Peter Pan

Con il musical “Peter Pan” si conclude il laboratorio teatrale organizzato e diretto dall’Associazione Allegra Tribù presieduta da Giorgio Casella. Il laboratorio, giunto ormai al quinto anno, ha visto la partecipazione di diversi ragazzi che durante gli otto mesi di attività hanno potuto seguire come nasce uno spettacolo ed i personaggi che ne fanno parte, ma soprattutto diretti da insegnati esperti, hanno potuto carpire le tecniche basi della recitazione.

Una stagione di duro ed intenso lavoro diretto dalla regista Nadia Labate con la collaborazione di Tamara Galesi.

Il musical “Peter Pan” tratto dal romanzo di James Matthew Barrie è andato in scena presso il cine teatro “Il metropolitano” di Reggio Calabria. Uno spettacolo nello spettacolo che ha visto la partecipazione di diversi attori reggini: Alice Caratozzolo nel personaggio di Wendy, Matteo Cutrupi, Marco Lo Re nei panni dei fratelli di Peter Pan, Luigi Napoli e Micaela Stillitano rispettivamente padre e madre del protagonista, la tata nana Antonella Agnelli, Lavinia Licciardi nel ruolo di Trilly, Irene Sottilotta e Platin Burgu che hanno rappresentato i bimbi sperduti, le sirene Michelle Delfino, Giorgia Gatto e Ludovica Licciardi, il pirata Chiaraluce Delfino, capitan Uncino ed il compagno di avventura rappresentati da Rubin Burgu e Claudia Casella, il coccodrillo Andrea Manduci, il capo indiano Giovanni Borello e il giglio tigrato Noemi Torino.

Il laboratorio teatrale tornerà a settembre con importanti novità.