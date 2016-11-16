L’Amaro del Capo appare nel film ‘La cena di Natale’, con Scamarcio e la Chiatti

La distilleria Caffo, con Vecchio Amaro del Capo e Liquore San Marzano Borsci, firma il film “La cena di Natale”, diretto da Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone.

Il film è una commedia prodotta da International Italian Film insieme a Rai Cinema e sarà presente nelle sale a partire dal 24 novembre, distribuito da 01 Distribution.

La distilleria Caffo ha deciso di investire nel “product placement”, strumento di grande efficacia e beneficio per le aziende, attL’operazione di “product placement” è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la società di produzione e l’agenzia Camelot in cooperazione con AdvMaiora.

“La cena di Natale” è il sequel di Io che amo solo te, tratto dal best seller “La cena di Natale” di Luca Bianchini. Nella splendida Polignano a Mare imbiancata della neve, saranno ancora più agitati del solito: tra isterismi, introvabili capitoni, test di gravidanza, ansiolitici, ascensori bloccati, anelli scomparsi, ritrovamenti e colpi di scena, ne succederanno di tutti i colori.raverso l’inserimento di Vecchio Amaro del Capo ed Elisir San Marzano Borsci. I due brand saranno presenti in due scene del film, integrati all’interno della narrazione, in modo elegante e naturale.