Al Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo la prestigiosa onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, editore di ReggioTV, con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Dicembre 2024, è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” come si legge, nella nota ufficiale di seguito riportata, inviata dal Prefetto Clara Vaccaro: “Mi è gradito comunicarLe che il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.R. in data 27 Dicembre u.s., ha conferito alla S.V. la distinzione onorifica di Grande Ufficiale dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’. Colgo l’occasione per formulare sinceri complimenti e rivolgere cordiali saluti”.

Un riconoscimento di rilievo per il dott. Lamberti Castronuovo, che nei giorni scorsi ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Reggio Calabria.