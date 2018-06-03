Una partita dai mille volti quella tra Lamezia e Montegranaro. Partita che vive di fiammate per i marchigiani bravi a trovare la conclusione da 3 punti con continuità. Lamezia rimane attaccata al match nei primi minuti nonostante la fatica a trovare la via del canestro. Lupetti apre il primo break per gli ospiti (10-18). Cuccarese trova il bersaglio grosso ricucendo un po’ e Marisi riporta sotto Lamezia con la tripla del 19-20. Il secondo parziale si apre con due triple di Temperini che fa scappare via i suoi (24-40). Monier dopo 20′ trova i primi punti permettendo ai giallo blu di chiudere dietro di 13 punti. Lamezia entra con un’altra faccia nel terzo quarto, piazzando subito un parziale di (7-2). Montegranaro non perde la calma e grazie ancora una volta a Temperini riallunga(38-49). Gaetano ruba pallla e vola sopra il ferro, Rubino trova un gioco da 4 punti e in un amen Lamezia si riporta a contatto (47-49).

Il finale e il successo di Lamezia

Lamezia rientra in partita ma gli sforzi sembrano vanificati dall’ 8-0 iniziale di montegranaro. La Sutor vola sul 48-57. Lamezia sembra alle corde ma i gialloblu trovano ancora la forza di reagire e riportarsi sotto grazie ad un Faranna eccezionale. Con 4:40 sul cronometro Lamezia impatta sul 58-58. La partita diventa una bolgia. Tanti errori e tante buone difese. Lamezia spreca l’opportunità di andare avanti facendo 0/6 al tiro libero. Monier spezza la difesa marchigiana servendo Faranna che realizza il 61-58. Marisi non sbaglia dalla linea della carità e chiude di fatto il match. Lamezia vince e domani contro San Nicola basket cedri si giocherà il primo pass per la promozione diretta in serie B. Forza Lamezia!

BASKETBALL LAMEZIA – SUTOR MONTEGRANARO 63-58

(19-20, 29-42, 47-49)

LAMEZIA: Rappoccio 5, Faranna 16, Marisi 5, Lazzarotti, Monier 10, Rubino 6, Saladino, Serra,Fragiacomo 3, Gaetano 7, Cuccarese 11, Ragusa. Coach Ragusa ass. Desumma ass. Adone prep. Mascaro

MONTEGRANARO: Lupetti 12, Rossi 3, Selicato 6, Meacci, Cioppettini, Ciarpella 6, Bartoli 10, Temperini 15, Lapancioni, Grande, Cataldo 6. Coach Ciarpella ass. Brachetti

Arbitri: Bova – Fornaro.