Grande vittoria del basketball Lamezia su una diretta concorrente al titolo. Allo Sparti finisce 104-91. Gli attacchi hanno surclassato le difese in questo match con entrambe le squadre distratte nella metà difensiva.

Rende sembra partire bene ma sono i locali a piazzare il primo break (17-10). Bjegovic trascina i suoi insieme ad un ispirato Gaido. Lamezia risponde con un Faranna straripante e risponde con una grande schiacciata (26-19). Lamezia prende le redini del match e vola con un buzzer beater da centro campo di Faranna che porta il punteggio sul 34-21. Il secondo quarto vive su un equilibrio sostanziale, le due squadre rimangono sempre a distanza di sicurezza e chiudono 57-44.

Lamezia inizia male il terzo periodo, poi vola sul +20 sul finire di parziale (82-63). Il quarto periodo è in pieno garbage time ,Lamezia va avanti anche sul +23 ma molla il match a 5′ dalla fine permettendo agli ospiti di ricucire e chiudere sotto di soli 13 punti. Finale 104-91.

Basketball Lamezia – Bim Bum Rende 104-91

(34-21, 57-44, 82-63)

Lamezia: Rappoccio 9, Faranna 23, Marisi 7, Lazzarotti 2, Monier 21, Rubino 4, Giuliano, Rugolo 21, Meliado, Fragiacomo 6, Gaetano 12,Ragusa. Coach Pellicanó ass. Adone prep.

Mascaro

Rende: Tenuta, Mirando 17, Gaido 19, Conte, Mazzocca, Giannina 4, Spadafora 6, Russo 4, Suraci 12, Bjegovic 26, Cilento 2. Coach Arigliano

Arbitri: Viglianisi e Politi