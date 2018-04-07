Reduci dallo spettacolo teatrale del 21 marzo al Teatro Grandinetti “Una Cantante In Convento”(Commedia Musicale – Sister Act) ideato e realizzato dall’associazione stessa e dalle selezioni itineranti per le scuole di canto calabresi in diverse province della regione, Lamezia Muse domani , domenica 8 Aprile, continua la corsa dei suoi impegni,con uno degli appuntamenti ormai divenuto un punto fermo nella programmazione dei propri eventi, ovvero lo STAGE- SEMIFINALE della sesta edizione del Festival Canoro Lumen Calabriae, concorso canoro che da sei anni ormai ospita numerosi ragazzi talentuosi proveniente da ogni provincia dando loro la possibilità di conoscere ,confrontarsi e imparare da grandi nomi della musica italiana.

Luca Pitteri, vocal coach della nuova edizione

In questi sei anni di attività, i vocal coach ospitati da Lamezia Muse sono stati : Max De Angelis,Giò Di Tonno, Maria Grazia Fontana, Silvia Mezzanotte, Roberta Faccani e per questa nuova edizione l’associazione ha scelto un nome non da meno, Luca Pitteri ex maestro di Amici,Io Canto, Ti lascio una Canzone, The Winner Is,Operazione Trionfo…Professionista in campo musicale di alto livello che ha collaborato con nomi di lustro nel piano nazionale internazionale della musica. Il Maestro Pitteri ha infatti collaborato con FRANCO BATTIATO, BRIAN MAY dei QUEEN, MICHAEL BUBLE’, LIONEL RITCHIE, PINO DANIELE, RENATO ZERO, i TAKE SIX, CLAUDIO BAGLIONI, ELISA, i POOH, GIGI D’ALESSIO, IVANA SPAGNA, PAOLO BELLI, GRAZIA DI MICHELE, PAOLA FOLLI… Domani quindi per i semifinalisti del Lumen Calabriae un’importante possibilità di crescita e formazione con un grande professionista.

Il Presidente Peppino Buffone dichiara : “La Nostra Associazione agisce a 360° , su più piani culturali e artisitici… cercando di mettere sempre al centro delle sue attività la possibilità di crescere condividere e fare arte e cultura in ogni campo, e sempre meglio.Nel caso del concorso poi offriamo anche la possibilità di formarsi con grandi professionisti nel campo musicale e di esibirsi su palchi sempre maggiori, infatti quest’anno saremo partner del concorso Nazionale Il Cantagiro, storico concorso canoro fondato nel 1962 e al quale hanno partecipato grandi della musica italiana: da Celentano a Morandi, da Battisti a Rino Gaetano da Gino Paoli a Lucio Dalla, Massimo Ranieri, Caterina Caselli, Rita Pavone, Little Tony, Jimmy Fontana, Domenico Modugno, etc. Un onore per noi offrire questa possibilità al vincitore del Concorso Lumen Calabriae e al premio della Critica, che accederanno alla fase finale a Fiuggi de Il Cantagiro 2018 “

Gli altri impegni di Lamezia Muse

Più che veritiera l’affermazione del Presidente dell’associazione , un esempio lampante delle numerose attività che Muse svolge è sottoscritta proprio dalla giornata di Domani in quanto, mentre i “più grandi” dello staff sono impegnanti nella cura e nell’organizzazione della Semifinale del Lumen Calabriae con Pitteri, i più “piccoli” i Muse’s Choir Life (coro di voci bianche appartenente al cast artistico dell’associazione, diretto dal M°Adriana Longo) saranno ospiti in Tv durante il Programma “Domenica Speciale”; tornando indietro di qualche giorno la stessa Muse era impegnata con la commedia Musicale “Una Cantante in Convento” in Teatro…. Insomma… seguite la pagina facebook e instagram perché Lamezia Muse #micasiferma!