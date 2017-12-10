Partenza a razzo con un 14-0 e partita mai in discussione: il Basketball Lamezia travolge la Jolly 108-38 e conserva la vetta in attesa della sfida a Soverato

Il Basketball Lamezia archivia la pratica Jolly senza problemi. Troppo sterile la resistenza dei ragazzi di coach Sant’Ambrogio. Ampie rotazioni sin dal primo parziale per i lametini che iniziano con un 14-0 che non ammette repliche. Festival delle schiacciate per gli uomini di coach Pellicanò, volo sopra il ferro per Faranna,Gaetano e Magni devastante nel primo quarto con 16 punti e il 100% dal campo.

La partita scivola veloce, eccetto per i numerosi falli tecnici fischiati agli ospiti che spezzettano il gioco. Partita super soft e risultato largo per Lamezia che mantiene la vetta. Gli ospiti chiudono il match con soli 38 punti segnati e un passivo pesantissimo. Gli ultimi minuti sono di pura accademia con i lametini che schierano i 5 under senza dare modo agli ospiti di recuperare nulla. Finale 108-38.

Prossimo appuntamento sabato 16 dicembre per l’ultimo match dell’anno in casa della temibile Soverato del duo Fall-Maida.

LAMEZIA: Faranna 12, Marisi n.e., Lazzarotti 6, Monier 18, Rubino 6, Giuliano 7,Magni 18, Meliadò 4, Fragiacomo n.e., Gaetano 22, Serra 3, Ragusa 12. Coach Pellicanò ass. Adone prep. Mascaro.

JOLLY: Bagnato 6, Surace, Plutino 6, Centofanti 2, Larocca 8, Scorza, La Rocca, Laiacona 4, Sant’Ambrogio 8, Artuso 4. Coach Sant’Ambrogio.

Arbitri: Micino – Milito.