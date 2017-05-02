Lamezia pronta per l’esordio nella fase nazionale

Ready,GO! Inizia la nuova fase del percorso che porterà 5 squadre delle 12 in serie B. Parte una nuova stagione, tutto ciò che è stato fatto fino a questo momento vale zero, solo il campo dirà chi potrà salire di categoria. Il girone C delle fasi nazionali vede ai nastri di partenza Cerignola,Fabriano,Palermo e appunto Lamezia. Due campioni regionali e due squadre che hanno finto i playoff nella propria regione.

Esordio a Cerignola per i giallo blu

La prima giornata vedrà l’esordio in trasferta per i giallo blu di coach Ortenzi sul campo di una delle favorite al salto di categoria. Stiamo parlando dei pugliesi dell’Udas Cerignola vera è propria corazzata che nella regular season ha spazzato via gli avversari a suon di vittorie, 30 gare giocate con sole 2 sconfitte all’attivo per i campioni di puglia. Squadra quadrata e di alto livello che però ha dovuto rinunciare alla coppia americana, causa i tesseramenti bloccati dalla federazione per la nota questione visti, formata da Sims e Cooper.

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Il team se da una parte deve rinunciare al pick&roll della coppia a stelle e strisce potrà ora più che mai puntare sul talento degli italiani messo in ombra dalla presenza ingombrate della coppia statunitense. Giocatori del calibro di Scarponi, Marchetti e Tredici potranno ora dare libero sfogo alle proprie giocate. Infatti nonostante un rendimento di alto livello nella regular season facevano parte di un sistema ben amalgamato in cui gli attori protagonisti erano Sims e Cooper. Con la forza e la tecnica del totem Leo e la direzione dei play Romano e Gambarota, il team di coach Marinelli è sicuramente in pole position per la promozione.

La carica di Edgaras Stanionis

Gara dura per i lametini che però nelle difficoltà e nelle partite toste hanno sempre trovato la forza e l’intensità che ha permesso al team della piana di arrivare a questo punto. Abbiamo sentito Edgaras Stanionis in vista dell’impegno di Cerignola.