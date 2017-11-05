Lamezia si accomoda in vetta
Il Basketball Lamezia di coach Pellicanò vince 74-61 contro la Scuola Basket Viola e si prende la vetta della classifica
05 Novembre 2017 - 09:59 | di Vincenzo Comi
Conquista i due punti e si accomoda in vetta il Basketball Lamezia di coach Pellicanò. Gara difficile con tantissime assenze ma che i giallo blu hanno sempre condotto anche se mai chiuso definitivamente. Buono il gruppo di ragazzi allenati da coach Cotroneo che non si è mai arreso rimanendo sempre sui 15 punti di svantaggio e andando anche sotto la doppia cifra.
Gaetano devastante nel primo quarto (12 punti per lui) ne firma 18 a fine match supportato dalle doppie di Marisi (12) e Magni (12) e i 15 di Monier. In casa Viola quattro uomini in doppia cifra guidati dai 14 punti di Ciccarello i 13 di Scialabba e Stepanovic e 11 di Caroè.
SCUOLA BASKET VIOLA – BASKETBALL LAMEZIA 61-74
(18-27, 35-47, 49-60)
VIOLA: Bianchi, Bianchi 6, Muia 2, Stepanovic 13, Caroè 11, Mandari, Velonà, Gullì, Fiorillo 2, Scialabba 13, Ciccarello 14, Sant’Ambrogio. Coach Cotroneo ass. Russo.
LAMEZIA: Rappoccio, Faranna, Marisi 12, Lazzarotti 4, Monier 15, Rubino 2, Magni 12, Meliadò, Fragiacomo 9, Gaetano 18, Serra, Ragusa 2. Coach Pellicanò ass. Desumma ass. Adone prep. Mascaro
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