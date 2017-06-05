Lamezia vola al primo posto, lasciando Cerignola a bocca asciutta

BASKETBALL LAMEZIA – UDAS CERIGNOLA 67-58

(23-14, 40-23,54-48)

LAMEZIA: Mangione, Ragusa, Antonicelli, Rubino 6, Fragiacomo 2, di Gennaro, Gaetano 12, Costa 5, Lazzarotti 2, Stanionis 22, Monier 18. Coach Ortenzi ass. Desumma prep. Mascaro

CERIGNOLA: Dimmito, Gambarota, Marchetti 14, Cota 5, Leo 22, Tredici 7, Scarponi 8, Romano 2, Ulano. Coach Marinelli

La cronaca della partita

Lamezia rovina la festa dell’Udas e balza al primo posto. Troppo forte la spinta dello Sparti che fa volare i lametini anche sul +20. Cerignola prova la rimonta ma si spegne sul -4. Monier e Lamezia rimettono velocemente le cose a posto portandosi nuovamente sulla doppia cifra di vantaggio. Il match è molto equilibrato nelle battute iniziali. Leo è immarcabile per la difesa lametina e ne segna 9 solo nel primo quarto.

Monier e Stanionis iniziano a scavare il primo break. Gaetano giganteggia a rimbalzo e Lamezia vola sul 23-14. Il secondo quarto è un trionfo giallo blu. PalaSparti in delirio, Stanionis diventa una locomotiva e trascina i lametini fino al +17 (40-23). La difesa lametina alza il livello e costringe Cerignola a segnare solo 9 punti. Adattamenti difensivi per Cerignola che riesce piano piano a ricucire lo strappo.

Lamezia sciupa il vantaggio accumulato nei primi due quarti. Cerignola risale fino al 54-48 di fine terzo quarto. Lamezia sembra un po’ intimorita ma grazie alle difese di Monier riesce ad uscire dal momento di difficoltà e riporta il vantaggio sulla doppia cifra. Il finale è tutto di marca lametina con gli ospiti che tentano di ricucire e Lamezia che conduce in porto la vittoria ribaltando anche la differenza canestri.

La classifica e il tifo del PalaSparti

Lamezia grazie a questa vittoria si porta in testa alla graduatoria. Nell’altro match di giornata Palermo vince contro Fabriano agguantandola al terzo posto in classifica. Ora testa e cuore a Fabriano per concludere in bellezza quest’avventura meravigliosa. Oggi più che mai il PalaSparti ha dato la carica ai lametini. Una cornice di pubblico di altissimo livello, 1200 persone che hanno incitato la troupe di coach Ortenzi dal primo all’ultimo minuto. Una passione grandiosa fatta di correttezza e tanto calore. Questa vittoria è tutta per voi!