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L’Amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia Morabito

L'Amministrazione comunale reggina esprime le condoglianze alla famiglia del professor Carlo Morabito, docente dell'Università Mediterranea

07 Giugno 2017 - 15:23 | di Vincenzo Comi

Reggio Calabria, lungomare al tramonto

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha espresso le più sentite condoglianze, a nome dell’Amministrazione comunale reggina, al Professor Carlo Morabito, docente del Dipartimento Diceam dell’Università Mediterranea, e alla famiglia Morabito per la perdita della cara figlia Valeria, giovane studentessa del corso di Ingegneria dell’Informazione dello stesso Ateneo, deceduta questa notte in un incidente sul raccordo autostradale nell’area nord della città.

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