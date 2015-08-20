L’Amministrazione Falcomatà incontra le associazioni sportive del territorio
Incontro al Cedir con le associazioni e le federazioni sportive sulle problematiche degli impianti comunali e delle palestre scolastiche
20 Agosto 2015 - 14:17 | di Redazione
Nel consueto spirito di collaborazione e confronto che contraddistingue l’Amministrazione Falcomatà, l’assessore ai Lavori Pubblici Angela Marcianò e l’assessore allo Sport Antonino Zimbalatti, incontreranno le associazioni e le federazioni sportive presenti sul territorio, per discutere delle problematiche degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche.
Pertanto, gli assessori invitano tutti coloro i quali si volessero confrontare a prendere parte all’incontro che si terrà venerdì 21 agosto alle ore 16 presso la Sala Versace situata al CEDIR
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