L’amore di Riccardo e Marco: celebrata seconda unione civile in Calabria

Il sindaco di Nocera Terinese ha celebrato l'unione civile tra due uomini di Cosenza e Lamezia Terme, la prima in provincia di Catanzaro

Celebrata stamattina dal sindaco di Nocera Terinese, Fernanda Gigliotti, l’unione civile tra Marco Marchese, di 40 anni, di Cosenza, e Riccardo Cristiano, di 39, di Lamezia Terme. Quella tra Marco e Riccardo, che vivono insieme da 17 anni, e’ la prima unione civile effettuata in provincia di Catanzaro e la seconda in Calabria, dopo quella dell’ottobre scorso a Reggio Calabria.

Giunti in municipio a bordo di un Fiat 500 d’epoca blu elettrico, hanno trovato ad attenderli familiari ed amici.

Il sindaco Gigliotti ha dedicato loro un pensiero affettuoso. “Ai miei amici Marco Marchese e Riccardo Cristiano con gratitudine ed affetto per avermi concesso il dono di celebrare la loro unione nel mio Municipio, nella mia bella ed accogliente Nocera Terinese, comunità che li ha visti nascere come coppia, che li accompagnati in questo percorso e che oggi li rende uniti a tutti gli effetti di legge”.