L’amore tra Barack Obama e Beyoncè Knowles è una ‘bufala’

Il paparazzo francese ammette di aver scherzato in radio sulla presunta relazione tra Obama e Beyoncé e il Washington Post smentisce: è una bufala

di Alessandro Sica – E’ solo uno scherzo la notizia sulla presunta relazione tra Barack Obama e Beyoncè Knowles , che anche noi ieri vi avevamo dato . A smentire è proprio il paparazzo francesce Pascal Rostaing, che solo ieri aveva parlato della imminente pubblicazione sul Washington Post delle prove del tradimento, anche se lo stesso giornale poche ore dopo ha negato categoricamente di avere dei giornalisti al lavoro su una storia che il suo portavoce ha definito “assolutamente non vera”.Il fotografo ha spiegato a Le Figaro: “Sono in piena promozione del mio nuovo libro, e ieri mattina nello studio di Radio Europe1 ho voluto fare un enorme scherzo (…). Ascoltate bene quel che dico alla radio, alla fine della mia frase mi sentirete ridere.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo suscitando il clamore che lo stesso Rostaing aveva immaginato.

Le Figaro lo ha definito come un “imbroglione” con il “gusto della provocazione” aggiungendo comunque che “c’è sempre qualcosa di vero in quello che dice”; lo stesso dice ‘ho solo voluto dimostrare per assurdo il degrado del mio mestiere’. Prima, erano le indiscrezioni che si trasformavano in verità. Adesso è una bufala.

Di sicuro il ‘giornalista degli scandali’ è riuscito a far parlare di sè ora dovrebbe portare l’attenzione sul libro appena pubblicato intitolato «Voyeur, memorie indiscrete del re dei paparazzi».Speriamo per lui che il libro abbia la stessa fortuna della sua spudorata ‘provocazione’ .