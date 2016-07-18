Tra le 100 migliori gelaterie d’Italia, le reggine ‘Cesare’ e ‘Sottozero’
Due gelaterie storiche di Reggio Calabria entrano nella classifica Gastronauta e puntano alla finale: ecco come sostenerle fino al 22 luglio
18 Luglio 2016 - 14:29 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – Due gelaterie reggine storiche, “Cesare” e “Sottozero“, rientrano a pieno merito nella classifica stilata da Gastronauta, il sito alla ricerca costante di prelibatezze italiane, tutte da gustare.
Tra le 100 migliori gelateria d’Italia,nel contest “Premio alla migliore gelateria dell’anno” anche Reggio Calabria si ritaglia il suo spazio, attraverso due grandi eccellenze della nostra città, il cui operato è stato premiato per l’artigianalità, il gusto unico e il sapiente utilizzo di materie prime sceltissime.
La gelateria Cesare, in particolare, è la gelateria ad aver ricevuto, tra tutte le gelaterie d’Italia(oltre 600), il maggior numero di voti.
Ma la gara non finisce qui: un’altra sfida, la terza fase, è in arrivo per le due gelaterie, per approdare in finale, tra le prime dieci e vincere l’ambito premio “migliore gelateria dell’anno”.
Entrambe le pagine Facebook dei due esercizi commerciali, infatti, invitano ora gli affezionati clienti ad esprimere la loro preferenza.
Partecipare è semplicissimo: basta cliccare al seguente link scegliere la preferita tra “Cremeria Sottozero” o “Gelateria Cesare“, cliccare sul cuoricino corrispondente, inserire la email e confermare il voto cliccando sul link che arriverà sulla mail.
Ricorda: è possibile votare una sola volta per ogni giorno fino a venerdì 22 luglio.
Cosa aspetti? Aiuta le due gelaterie della nostra città a vincere il contest!
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